La doble vida de Neus Sanz: actriu exitosa i voluntària a hospitals

Neus Sanz va debutar en el món de l’espectacle molt joveneta de la mà de La Cubana, el que va ajudar-la a aconseguir papers a algunes de les obres més populars dels anys següents com Cómeme el coco, negro o La llamada i a poder sortir a televisió gràcies a Los hombres de Paco, Águila Roja o Teresina S.A., per exemple. La seva trajectòria professional és llarguíssima, el que fa que tingui un munt de seguidors repartits arreu. Tots ells s’han emocionat molt aquest cap de setmana quan l’han vist protagonitzar un reportatge a Socialité, el programa del cor del cap de setmana que presenta María Patiño a Telecinco.

I per què parlaven d’ella? Tothom sap que l’actriu d’Igualada és una professional excepcional, però no era tan coneguda la seva altra professió. I és que Neus Sanz compagina la interpretació amb una faceta desconeguda, la de treballar com a voluntària a hospitals. Vol ajudar en tot el que pugui i anima tothom a fer-ho, ja que reconeix que és molt gratificant poder aportar un granet de sorra. Ha estat durant molt de temps a la planta d’oncologia infantil, una de les experiències més doloroses de la seva vida.

L’altra feina de l’actriu Neus Sanz | Instagram

Neus Sanz fa de voluntària en un hospital

En el programa han emès un vídeo en el que explica com viu aquesta altra faceta: “Un dels nens que tenia en el cor era Candela, qui va acabar morint. Arran d’allò vaig veure’m forçada a deixar una mica el voluntariat, perquè em va afectar molt. La seva pèrdua em va generar un buit molt gran i no era capaç d’agafar l’autobús en la ruta que agafava per anar a l’hospital. Finalment em vaig ajudar que havia de continuar ajudant, perquè crec que això et fa millor persona. Quan ajudes algú altre, entens moltes coses de la vida. Jo aconsegueixo una carícia en el meu cor”.

La mort de la nena la va afectar tant, que va decidir tornar a ajudar com a voluntària… però amb adults: “Ara mateix estic ajudant en malalts amb dany cerebral i pal·liatius“, diu en un vídeo que aprofita per repetir una vegada i una altra que tothom hauria d’intentar ajudar en els hospitals si té ocasió. El reportatge emocionava moltíssim la presentadora, María Patiño, que no podia evitar emocionar-se en sentir el testimoni de l’actriu d’Igualada.

María Patiño, molt emocionada davant d’aquest testimoni

Sense ser capaç d’articular paraula durant uns segons, finalment la periodista gallega aplaudia la bondat de Neus Sanz. A més a més, aprofitava per enviar un missatge que deia amb dificultats i entre sanglots: “Si donéssim més als altres, ens oblidaríem més de nosaltres mateixos i seríem menys egoistes”.

María Patiño, incapaz de hablar, llora desconsoladamente: "Deberíamos darnos más a los demás" ❤️ #Socialité560 https://t.co/LYw6VA5wfa — SOCIALITÉ (@socialitet5) May 8, 2022

La mateixa Neus Sanz va agrair, poc després, que el programa de Telecinco hagués donat veu a aquesta altra vida que té. El reportatge es va fer amb molta estima i l’actriu catalana va voler aplaudir que intentin mostrar els beneficis de ser bona persona i intentar ajudar als altres: “Gràcies per l’entrevista tan maca i per potenciar i donar visibilitat al voluntariat, tan necessari en aquests temps. Gràcies, María, per la teva emoció”, escrivia posteriorment en el seu perfil d’Instagram. L’exitosa intèrpret és conscient que aquest programa té milers de teleespectadors, així que confia que el missatge hagi arribat a molts d’ells i que, amb sort, hagi convençut algú per sumar-se a aquesta causa i demanar informació als hospitals per saber si poden fer alguna cosa per ajudar i donar una mà amb els malalts. Tota ajuda és bona, això està clar, i és per això que l’actriu ha volgut donar visibilitat a una pràctica que pot ajudar molt.