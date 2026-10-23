Àngel Llàcer no ha defraudado en la entrevista que ha concedido a Jordi Basté, que lo ha hecho protagonista de la segunda entrega de Pla seqüència. El programa de La 2 Cat se ha trasladado hasta el corazón de la Vall d’en Bas, en la Garrotxa, donde el creador musical ha trasladado su residencia tras el susto que sufrió en su estado de salud. Nunca se hubiera imaginado que le saldría tan caro el viaje a Vietnam, donde contrajo una enfermedad grave provocada por la bacteria Shigella. Aquel dolor de pierna que parecía inofensivo derivaría en una operación y una infección grave que pusieron en riesgo su vida, hasta el punto de que los médicos le recomendaron que se despidiera de sus seres queridos.

«Estaba muy mal, eh… Me tuve que despedir de todos«, recuerda ahora que todo ha quedado atrás gracias a la ayuda de los médicos. Él había tenido la intuición de que algo no iba bien y quiso hacer el testamento un martes, cuando el domingo le dijeron que creían que moriría: «Me dijeron que no saldría adelante, que en la operación podría morir o tendrían que amputarme la pierna«. Ante esto, quiso avisar a sus padres: «Les pedí que estuvieran tranquilos, que se irían a la Garrotxa a una casa que estaba muy bien. Mi madre no dejaba de decirme que yo era su hijo, pero yo quería atenuar el golpe y le recordaba que tenía otro. Lo único que me sabía mal de morir era dejaros a todos vosotros».

Cuando despertó de la operación, no lo creía: «¡Estaba vivo y tenía pierna! Me conecté a la vida». Le han quedado dos cicatrices muy grandes en la pierna derecha y necesitó ayuda, los primeros días, incluso para poder moverse en la cama. Tuvo que aprender a volver a caminar, de hecho, y aún no puede saltar o subir escaleras un año después: «Solo puedo caminar y lo hago lentamente«. Tendrán que operarlo otra vez, en el futuro, y aún le quedan por delante unas cuantas sesiones de rehabilitación.

¿Por qué se ha trasladado a la Garrotxa, Àngel Llàcer?

Àngel Llàcer ha encadenado un trabajo en TV3 tras otro, de la misma manera que la lista de musicales en los que ha participado no hace más que ampliarse. Si tiene todo el trabajo en Barcelona, ¿cómo es que se ha trasladado a vivir a la Garrotxa? En esta entrevista, él mismo ha reconocido que quiso irse a vivir a la Vall d’en Bas porque necesitaba respirar aire puro y alejarse del bullicio de la gran ciudad: «Quería ir al orinal de Cataluña, donde llueve y hace otoño… que también te digo, desde que he venido no llueve. Pero yo buscaba otoño y naturaleza«.

¿Le apetecía la soledad? Dice que tiene un problema con el hecho de estar solo, y es que su madre tiene una «obsesión» por evitar que lo esté: «Me dice que no quiere que esté solo y no lo entiende, cuando le digo que no pasa nada». Claro que tiene días de sentirse solo, Àngel, pero como todos: «Cuando estuve enfermo, me di cuenta de que tenía mucha gente alrededor, pero al final me iba yo y esa es una sensación de soledad muy fuerte. Recibí mucho cariño, pero tienes la sensación de que morirás solo«.

Àngel Llàcer confessa per què viu a la Garrotxa | La 2Cat

Jordi Basté i Àngel Llàcer, en una entrevista molt personal a la 2Cat

El programa de La 2Cat no ha tenido una audiencia muy buena, un 3,2% de share, tras el superéxito del estreno con Carles Puigdemont, pero es que delante tenía una intervención de Pedro Sánchez en La revuelta de TVE que se llevó toda la expectación. Sea como sea, esta es una entrevista que sirve para conocer, un poco más, cómo se encuentra después del problema de salud más grave que ha tenido que afrontar.