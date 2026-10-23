Àngel Llàcer no ha defraudat en l’entrevista que ha concedit a Jordi Basté, que l’ha fet protagonista de la segona entrega de Pla seqüència. El programa de La 2 Cat s’ha traslladat fins al bell mig de la Vall d’en Bas, a la Garrotxa, on el creador musical ha traslladat la seva residència després de l’ensurt que va patir en el seu estat de salut. Mai no s’hauria imaginat que li sortiria tan car el viatge al Vietnam, on va contraure una malaltia greu provocada pel bacteri Shigel·la. Aquell mal de cama que semblava inofensiu derivaria en una operació i una infecció greu que van posar en risc la seva vida, fins al punt que els metges li van recomanar que s’acomiadés dels seus éssers estimats.
“Estava molt fotut eh… Em vaig haver d’acomiadar de tothom“, recorda ara que tot ha quedat enrere gràcies a l’ajuda dels metges. Ell havia tingut la intuïció que alguna cosa no anava bé i va voler fer el testament un dimarts, quan diumenge van dir-li que creien que moriria: “Em van dir que no me’n sortiria, que a l’operació podia morir-me o m’haurien d’amputar la cama“. Davant d’això, va voler posar sobre avís els seus pares: “Els vaig demanar que estiguessin tranquils, que marxarien a la Garrotxa a una casa que estava molt bé. La meva mare no feia més que dir-me que jo era el seu fill, però jo volia atenuar el cop i li recordava que en té un altre. L’única cosa que em sabia greu de morir-me era deixar-vos a tots vosaltres”.
Quan va despertar de l’operació, no s’ho creia: “Estava viu i tenia cama! Em vaig connectar a la vida”. Li han quedat dues cicatrius molt grans a la cama dreta i va necessitar ajuda, els primers dies, fins i tot per poder moure’s al llit. Va haver d’aprendre a tornar a caminar, de fet, i encara no pot saltar o pujar escales un any després: “Només puc caminar i ho faig lentament“. L’hauran d’operar una altra vegada, en el futur, i encara li queden per endavant unes quantes sessions de rehabilitació.
Per què s’ha traslladat a la Garrotxa, l’Àngel Llàcer?
L’Àngel Llàcer ha encadenat una feina a TV3 rere una altra, de la mateixa manera que la llista de musicals en els que ha participat no fa més que eixamplar-se. Si té tota la feina a Barcelona, com és que s’ha traslladat a viure a la Garrotxa? En aquesta entrevista, ell mateix ha reconegut que va voler marxar a viure a la Vall d’en Bas perquè necessitava respirar aire pur i marxar del bullici de la gran ciutat: “Volia anar a l’orinal de Catalunya, on plou i fa tardor… que també et dic, des que he vingut no plou. Però jo buscava tardor i natura“.
Li venia de gust la soledat? Diu que té un problema, amb el fet d’estar sol, i és que la seva mare té una “obsessió” per evitar que ho estigui: “Em diu que no vol que estigui sol i no ho entén, quan li dic que no passa res”. És clar que té dies de sentir-se sol, l’Àngel, però com tothom: “Quan vaig estar malalt, em vaig adonar que tenia molta gent al voltant, però al final marxava jo i aquesta és una sensació de soledat molt forta. Vaig rebre molta estima, però tens la sensació que moriràs sol“.
El programa de La 2Cat no ha fet una audiència gaire bona, un 3,2% de share, després del superèxit de l’estrena amb Carles Puigdemont, però és que davant tenia una intervenció de Pedro Sánchez a La revuelta de TVE que s’ha endut tota l’expectació. Sigui com sigui, aquesta és una entrevista que serveix per conèixer, una mica més, com es troba després del problema de salut més greu que ha hagut d’afrontar.