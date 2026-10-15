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CCOO critica les “maniobres a la 2Cat en plena campanya electoral”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
15/10/2026 12:01

La 2Cat ha pres una sèrie de decisions que han posat en alerta CCOO, que ha emès un comunicat en què manifesten la seva preocupació per les “maniobres” que estan duent a terme des de la direcció de la cadena en plena precampanya electoral. No els fa gràcia que hagin externalitzat continguts polítics “‘d’especial sensibilitat” i també els preocupa les “presses” que han tingut per incorporar un presentador a L’altaveu al pati que havia estat assessor de Moncloa. Analitzem, pam a pam, tots els canvis que destaquen en aquest escrit.

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Un dels titulars de l’inici de la nova temporada ha estat, precisament, el canvi de presentador al magazín del migdia, L’altaveu al pati. Ningú no s’ho esperava, però la direcció ha prescindit a l’últim moment de Marco Chiazza i ha col·locat Pablo Tallón al timó. El qui fins ara fos periodista de la Cadena SER, havia treballat com a assessor a Moncloa i aquesta connexió preocupa a CCOO: “La seva incorporació planteja interrogants sobre els criteris del nomenament i les garanties d’independència editorial en un moment especialment sensible per a la informació política”. I és que l’han volgut incorporar amb la temporada ja en marxa i a poques setmanes de la campanya electoral, cosa que els fa sospitar. La prova? Que Marco encara presentarà tota aquesta setmana, segurament perquè Tallón no ha tingut ni temps de preparar-se res.

L’entrevista de Jordi Basté a Carles Puigdemont a La 2Cat posa en alerta a CCOO

A més a més, també han volgut criticar que la primera entrevista de Carles Puigdemont des que se sap que pot tornar a Catalunya sigui precisament a la 2Cat i en un programa d’una productora externa, la de Jordi Basté. Serà aquesta nit quan veiem el locutor a la casa de Waterloo, en una estrena de Pla Seqüència que pot fer una audiència molt bona. CCOO qüestiona que una entrevista de tanta rellevància política s’externalitzi, especialment en plena precampanya electoral, “en lloc de prioritzar els recursos professionals de la Corporació de RTVE”.

Jordi Basté entrevistarà Carles Puigdemont a la 2Cat
Jordi Basté entrevistarà Carles Puigdemont a la 2Cat

En l’entrevista promocional, Jordi Basté ha assegurat que només parlaran “del passat” i no de la política actual: “No és una entrevista institucional, el pacte era que no vull parlar de política“. “No surt Salvador Illa, ni Pedro Sánchez, ni Oriol Junqueras, ni Sílvia Orriols… És per parlar de com es viu nou anys fora de Catalunya i fora de casa seva. Com es viu des d’un punt de vista personal, familiar, amb les filles, la gent que l’ha fallat o la gent que l’ha ajudat?”, ha insistit.

Sigui com sigui, el sindicat exigeix a la direcció “explicacions transparents” sobre els criteris que han guiat aquestes decisions: “La televisió pública no pot generar dubtes sobre la seva independència ni sobre el risc d’interferències polítiques en la cobertura electoral. Els mitjans públics tenen l’obligació de garantir la pluralitat, la neutralitat, la independència editorial i el servei a la ciutadania”.

2Cat

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