La 2Cat ha tomado una serie de decisiones que han puesto en alerta a CCOO, que ha emitido un comunicado en el que manifiestan su preocupación por las «maniobras» que están llevando a cabo desde la dirección de la cadena en plena precampaña electoral. No les agrada que hayan externalizado contenidos políticos «de especial sensibilidad» y también les preocupa las «prisas» que han tenido para incorporar un presentador en L’altaveu al pati que había sido asesor de Moncloa. Analizamos, paso a paso, todos los cambios que destacan en este escrito.

Uno de los titulares del inicio de la nueva temporada ha sido, precisamente, el cambio de presentador en el magazín del mediodía, L’altaveu al pati. Nadie se lo esperaba, pero la dirección ha prescindido en el último momento de Marco Chiazza y ha colocado a Pablo Tallón al frente. Quien hasta ahora fuera periodista de la Cadena SER, había trabajado como asesor en Moncloa y esta conexión preocupa a CCOO: «Su incorporación plantea interrogantes sobre los criterios del nombramiento y las garantías de independencia editorial en un momento especialmente sensible para la información política». Y es que han querido incorporarlo con la temporada ya en marcha y a pocas semanas de la campaña electoral, lo que les hace sospechar. ¿La prueba? Que Marco aún presentará toda esta semana, seguramente porque Tallón no ha tenido ni tiempo de prepararse nada.

La entrevista de Jordi Basté a Carles Puigdemont en La 2Cat pone en alerta a CCOO

Además, también han querido criticar que la primera entrevista de Carles Puigdemont desde que se sabe que puede volver a Cataluña sea precisamente en la 2Cat y en un programa de una productora externa, la de Jordi Basté. Será esta noche cuando veamos al locutor en la casa de Waterloo, en un estreno de Pla Seqüència que puede lograr una audiencia muy buena. CCOO cuestiona que una entrevista de tanta relevancia política se externalice, especialmente en plena precampaña electoral, «en lugar de priorizar los recursos profesionales de la Corporación de RTVE».

Jordi Basté entrevistará a Carles Puigdemont en la 2Cat

☕ @jordibaste entrevista @KRLS Puigdemont desde Waterloo en el regreso del #PlaSeqüència este jueves en #La2Cat 🗣️ «No es una entrevista institucional. El pacto era hablar del pasado, no quiero hablar de política» 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/W8zW5gz0GD — Cafè d’idees (@cafedidees_rtve) October 15, 2026

En la entrevista promocional, Jordi Basté ha asegurado que solo hablarán «del pasado» y no de la política actual: «No es una entrevista institucional, el pacto era que no quiero hablar de política«. «No sale Salvador Illa, ni Pedro Sánchez, ni Oriol Junqueras, ni Sílvia Orriols… Es para hablar de cómo se vive nueve años fuera de Cataluña y fuera de su casa. ¿Cómo se vive desde un punto de vista personal, familiar, con las hijas, la gente que le ha fallado o la gente que le ha ayudado?», ha insistido.

Sea como sea, el sindicato exige a la dirección «explicaciones transparentes» sobre los criterios que han guiado estas decisiones: «La televisión pública no puede generar dudas sobre su independencia ni sobre el riesgo de interferencias políticas en la cobertura electoral. Los medios públicos tienen la obligación de garantizar la pluralidad, la neutralidad, la independencia editorial y el servicio a la ciudadanía».