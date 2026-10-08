La 2Cat ha presentado, este mediodía, todas las novedades de una temporada que viene pisando fuerte. Han repetido, una y otra vez, que esta será una parrilla “muy sexy” con incorporaciones potentes y ha sido evidente que tienen las expectativas muy altas. En julio cerraron con un 4,5% de cuota media, la mejor en 21 años en Cataluña y, por primera vez en su historia, ha habido momentos en que han sido la televisión en catalán más vista del país. La cifra que han subrayado, que han obtenido su récord histórico con el 15,3% de share durante la retransmisión de la prórroga de la final España-Argentina del Mundial de fútbol. Y, a partir de aquí, todo lo que quieren es insistir con más programas y fichajes para contribuir a la reversión de la caída social del uso del catalán. El director de la cadena, Oriol Nolís, ha aplaudido poder decir “con rotundidad” que este proyecto era “muy necesario” y que ha tenido “muy buena acogida” con datos “muy buenos”.

“Hemos trabajado todos mucho”, dicen, y esta nueva temporada viene con una parrilla muy renovada. Programas de actualidad y entretenimiento, con prime times diferentes y nuevos nombres: “Ofreceremos cinco prime times a la semana, una programación muy sexy y conectada con el telespectador”, ha dicho Laura Folguera, directora de contenidos.

En horario de máxima audiencia, el estreno más destacado será el nuevo programa de Toni Clapés. El presentador debuta en la cadena con Cervells mínims, un programa “maravilloso” que lo hace unirse a una plantilla bien cargada de estrellas de RAC1. De hecho, se ha confirmado la renovación de los programas de Jordi Basté –Pla seqüència– y el de L’any que vas néixer que lidera Xavi Bundó. ¿Y otra de las novedades destacadas? El Catalunya fantàstica de Albert Pla, que aportará una mirada de humor a las leyendas del país. Hará gracia el estreno de Nous guerrers de Erik Harley, también, donde veremos a varios famosos preparándose para ejercer de guías turísticos de Barcelona.

Albert Pla i Toni Clapés se sumen a La 2Cat | RTVE

Las principales novedades de La 2Cat, en el prime time

Las nuevas noches de La 2Cat tendrán caras destacadas y, los viernes, podremos ver cine en catalán. Analizamos, una a una, las propuestas que llenarán la nueva programación de las noches. Albert Pla, como decíamos, buscará los mitos y leyendas de Cataluña en Catalunya fantàstica los martes a las 22:30 horas: “Un programa donde el más normal soy yo, imagínate”, ha lanzado el presentador. Trece episodios donde recorrerá el país en busca de mitos, leyendas y criaturas fantásticas que forman parte del imaginario colectivo catalán: “A la gente que le gusten las tonterías le gustará este programa”, ha espetado.

Y, los miércoles, Toni Clapés convertirá las quejas cotidianas en humor en Cervells mínims. Cada semana, pasará revista a todo aquello que no funciona en nuestra sociedad con tres colaboradores y un invitado. Las quejas darán pie a reflexiones surrealistas y propuestas imposibles: “Este proyecto ha costado un poco sacarlo adelante, pero finalmente ha sido posible hacerlo y quiero agradecer la confianza de la cadena”. “En la parrilla de la casa faltaba la gente de la calle, un programa donde hacemos una oda al cuñadismo porque es lo que la gente vota. Abordaremos las nuevas atribuciones de la DGT o las setas que creo que están sobrevaloradas y que son prescindibles”, ha adelantado.

Toni Clapés presentarà Cervells mínims a La 2 Cat | RTVE

Jordi Basté vuelve con Pla seqüència los jueves por la noche en una temporada donde lo veremos conversar con Antonio Orozco, Santi Balmes o Carme Ruscalleda. Uno de los éxitos de la primera temporada, que dejó el listón muy alto: “Intentaremos subirlo aún un poco más. Son 55 minutos en los que los invitados se abren mucho, veremos cosas que nunca me hubiera imaginado de gente muy famosa que se ha soltado mucho. Hay algunas confesiones muy, muy y muy sorprendentes”.

Xavi Bundó repetirá en L’any que vas néixer, donde se lo pasa muy bien y cree que eso se nota: “Me he encontrado mucha gente reclamándome que hable de su año y creo que hemos equilibrado algunos de los invitados más grandes y otros menos jóvenes. Repasaremos las historias de los invitados famosos con recuerdos y con imágenes increíbles del archivo de NO-DO y de TVE”.

Una de las nuevas caras de este segundo año de La 2Cat, la humorista Judit Martín, que recorrerá polígonos, mercados y campings en Tot això eren camps: “Me sorprenderé en el extrarradio de Barcelona, presentaremos todo lo que hay en la periferia. Conoceremos que tenemos un territorio muy plural y hemos puesto el foco donde no acostumbran a tenerlo. Habrá humor y un espíritu crítico, claro”.

Judit Martín estrenarà Tot això eren camps | Instagram

Y otro nombre nuevo, Erik Harley, que pondrá a veinte famosos a hacer de guías de Gaudí en Nous guerrers los domingos por la noche. Para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto, 20 famosos catalanes tendrán que preparar una visita guiada por sus edificios más representativos: “Ponemos a los famosos en una coctelera, los agitamos, les quitamos el Wifi y los dejamos en la Pedrera para que hablen con expertos para evitar que saquen la información del Chat GPT. Hay que explicar la arquitectura a la gente de aquí y no solo a los turistas. Este es el Grand Prix del modernismo… me hubiera gustado hacer pruebas con agua, pero no me han dejado”.

Así será el resto de la programación semanal de la cadena

En La 2Cat ofrecerán más de ocho horas diarias de contenidos en directo, el primero muy pronto de la mano de Bon dia i bona sort de Vador Lladó que llega a televisión por primera vez. Esta temporada, el matinal de Ràdio 4 que comienza a las seis de la mañana también se podrá seguir a través de La 2Cat en otro ejemplo de sinergias. El Cafè d’idees de Gemma Nierga amplía el horario hasta las 11h en su séptima temporada con una decoración renovada: “Continuamos con las mismas ganas de conectar a la gente, tenemos que explicar la actualidad y hacer atractiva una realidad oscura que nos acompaña”, nos explica la presentadora. Pablo Tellón se incorpora a la cadena, por su parte, y comienza una nueva etapa en L’altaveu al pati, que renueva estructura y refuerza la narrativa en directo: “Estoy muy ilusionado porque aquí tenemos una responsabilidad extra al estar en una cadena pública”.

Y buenas noticias para los fans de un clásico como es Jordi Hurtado, que repite una temporada más al mediodía con su Saber y ganar: “Celebraremos nuestros 7.000 programas con un pastel y todo el equipo celebrándolo el 29 de octubre mientras también preparamos el especial por los 30 años de un programa diario, que es un sueño”. Marc Redondo ha sido el gran fichaje de L’Altaveu de Danae Boronat, por otra parte, con el objetivo de profundizar en la información meteorológica: “Es una incorporación espectacular porque seguiremos con nuestro espíritu de explicar lo que nos pasa a todas y todos. Lloramos, reímos y nos emocionamos porque empatizamos. Potenciaremos el directo y necesitábamos un científico como Marc que nos explique cómo nos afecta todo lo que pasa meteorológicamente”.

Jordi Hurtado tindrà un substitut a Saber y ganar els caps de setmana | Europa Press

Por la tarde, Jacob Petrus vuelve con Aquí la tierra y, a las 19:50 horas, más recetas de Chef Bosquet: “Me dicen que Carlos Alcaraz nos sigue. Cuidarse la alimentación puede ser aburrido, pero nosotros lo hacemos divertido con productos que encontramos cerca de casa. Cocinamos en tiempo real y ponemos a prueba cosas que vemos en las redes sociales”. No podía faltar el concurso diario de catalán con Peter Vives, Rescat, con tres concursantes que tendrán que demostrar quién sabe más de lengua catalana.

También habrá más documentales y unas retransmisiones deportivas que se refuerzan tras la buena respuesta del Mundial. Y Oques Grasses pondrá música al primer aniversario con un concierto en directo el 10 de octubre con una previa especial que conducirá Montse Soto con muchas otras caras de la cadena, una fecha a remarcar. Una segunda oportunidad para una cadena que quiere continuar creciendo y recortando distancia con TV3.