Albert Pla y Judit Farrés forman una de las parejas más consolidadas del star-sytem catalán, ahora que están a pocos meses de celebrar el 25.º aniversario de su historia de amor. Son de aquellos que, en casa, prácticamente no hablan porque lo dicen todo «con solo una mirada». Y no lo decimos nosotros, sino que son ellos mismos quienes así lo han confesado en una entrevista conjunta -y muy dulce- en La tarda de Catalunya Ràdio. El actor, que acaba de cumplir 60 años, se encuentra en un momento profesional muy bueno ahora que está preparando un disco nuevo o que ha colaborado en el superéxito de La bola negra. Y ella lo ayuda musicalmente mientras compagina este trabajo con colaboraciones en varias series como la de Com si fos ahir.

Triunfan profesionalmente y lo celebran con un matrimonio sólido que los hace muy felices. Ambos son tranquilos y así es también su día a día como pareja: «Nosotros somos una pareja muy normal… asquerosamente normal», ha añadido Albert Pla. Considera que se han «aburguesado mucho» a lo largo de los años, sobre todo desde que son padres. Los dos niños los mantienen «con los pies en la tierra», dicen, una pareja calmada que no discuten: «No discutimos nunca. Yo soy antiviolenta, de hecho, y no puedo entender a las parejas que disfrutan montando crisis».

Así son en la intimidad Albert Pla y Judit Farrés

Judit y Albert son polivalentes y hemos visto diversas facetas profesionales de uno y otro. Ha hecho gracia que ella responda que, de todos los Alberts que conocemos, el que más le gusta es «el más íntimo«. ¿Lo dice porque en casa es muy diferente de la imagen que proyecta ante la cámara? «Pues no lo sé, la verdad es que a veces veis en él cosas que yo no le encuentro», ha dicho entre risas.

La actriz mostrará su apoyo a Albert en su papel de coronel fascista en el último boom de Els Javis, La bola negra. Los directores han vuelto a confiar en él y no puede estar más contento, ya que asegura que trabajar con ellos es «muy fácil»: «Soy como su mascota, al final, pero me encanta que me llamen porque saben perfectamente qué quieren y lo saben comunicar muy bien».

Albert Pla asegura que forman una pareja «asquerosamente normal» con Judit | Catalunya Ràdio

Eso sí, Albert no devolverá el favor a su esposa y no verá todas las temporadas de Com si fos ahir ahora que ella participa… Y lo ha dejado claro: «Mira, lo intenté. Intenté ponerme los capítulos y seguir el hilo, pero es que era impracticable. Este hilo está muy deshilachado y no lo conseguí». Eh, pero sí que ha visto las escenas donde sale su esposa: «Sí, iba pasando y me ponía las escenas donde ella salía».

Esta misma semana, el matrimonio se ha mostrado de lo más enamorado en la fiesta de cumpleaños sorpresa que le ha organizado Judit por su 60.º aniversario. Albert Pla reconoce que no se lo esperaba en absoluto y que le hizo «mucha ilusión» ver allí reunidos a un montón de amigos y amigas: «Fue muy bonito y todo salió bien porque se enrollaron mucho. Eso sí, terminó un poco demasiado tarde… pero todo controlado».

Una pareja con mucha complicidad que ha enamorado a los fans | Catalunya Ràdio

Una pareja de enamorados que han dado pistas sobre su relación en una intervención en la radio que ha encantado a los fans.