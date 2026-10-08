La 2Cat ha presentat, aquest migdia, totes les novetats d’una temporada que ve trepitjant fort. Han repetit, una vegada rere una altra, que aquesta serà una graella “molt sexy” amb incorporacions potents i ha resultat evident que tenen les expectatives molt altes. El juliol van tancar amb un 4,5% de quota mitjana, la millor en 21 anys a Catalunya i, per primera vegada en la seva història, hi ha hagut moments en què han estat la televisió en català més vista del país. La xifra que han subratllat, que han obtingut el seu rècord històric amb el 15,3% de share durant la retransmissió de la pròrroga de la final Espanya-Argentina del Mundial de futbol. I, a partir d’aquí, tot el que volen és insistir amb més programes i fitxatges per contribuir a la revesió de la davallada social de l’ús del català. El director de la cadena, Oriol Nolís, ha aplaudit poder dir “amb rotunditat” que aquest projecte era “molt necessari” i que ha tingut “molt bona acollida” amb dades “molt bones”.
“Hem treballat tots molts”, diuen, i aquesta nova temporada ve amb una graella molt renovada. Programes d’actualitat i entreteniment, amb prime times diferents i nous noms: “Oferirem cinc prime times a la setmana, una programació molt sexy i connectada amb el teleespectador”, ha dit Laura Folguera, drectora de continguts.
En horari de màxima audiència, l’estrena més destacada serà el programa nou de Toni Clapés. El presentador debuta en la cadena amb Cervells mínims, un programa “meravellós” que el fa unir-se a una plantilla ben farcida d’estrelles de RAC1. De fet, s’ha confirmat la renovació dels programes de Jordi Basté –Pla seqüència– i el de L’any que vas néixer que lidera Xavi Bundó. I una altra de les novetats destacades? El Catalunya fantàstica d’Albert Pla, que aportarà una mirada d’humor a les llegendes del país. Farà gràcia l’estrena de Nous guerrers d’Erik Harley, també, on veurem diversos famosos preparant-se per a exercir de guies turístics de Barcelona.
Les principals novetats de La 2Cat, al prime time
Les noves nits de La 2Cat tindrà cares destacades i, els divendres, hi podrem veure cinema en català. Analitzem, una a una, les propostes que farciran la nova programació de les nits. Albert Pla, com dèiem, buscarà els mites i llegendes de Catalunya a Catalunya fantàstica els dimarts a les 22:30 hores: “Un programa on el més normal soc jo, imagina’t”, ha disparat el presentador. Tretze episodis on recorrerà el país a la recerca de mites, llegendes i criatures fantàstiques que formen part de l’imaginari col·lectiu català: “A la gent que li agradin les ximpleries els agradarà aquest programa”, ha etzibat.
I, els dimecres, Toni Clapés convertirà les queixes quotidianes en humor a Cervells mínims. Cada setmana, passarà revista a tot allò que no funciona en la nostra societat amb tres col·laboradors i un convidat. Les queixes donaran peu a reflexions surrealistes i propostes impossibles: “Aquest projecte ha costat una mica de tirar endavant, però finalment ha estat possible fer-ho i vull agrair la confiança de la cadena”. “A la graella de la casa faltava la gent del carrer, un programa on fem una oda al cunyadisme perquè és el que la gent vota. Abordarem les noves atribucions de la DGT o els bolets que crec que estan sobrevalorats i que són prescindibles”, ha avançat.
Jordi Basté torna amb Pla seqüència els dijous a la nit en una temporada on el veurem conversar amb Antonio Orozco, Santi Balmes o Carme Ruscalleda. Un dels èxits de la primera temporada, que va deixar el llistó molt alt: “Intentarem pujar-lo encara una mica més. Són 55 minuts en què els convidats s’obren molt, veurem coses que mai no m’hagués imaginat de gent molt famosa que s’han deixat anar molt. Hi ha algunes confessions molt i molt i molt sorprenents”.
Xavi Bundó repetirà a L’any que vas néixer, on s’ho passa molt bé i creu que això es nota: “M’he trobat molta gent reclamant-me que parli del seu any i crec que hem equilibrat alguns dels convidats més grans i d’altres menys joves. Repassarem les històries dels convidats famosos amb records i amb imatges increïbles de l’arxiu de NO-DO i de TVE”.
Una de les noves cares d’aquest segon any de La 2Cat, l’humorista Judit Martín, que recorrerà polígons, mercats i càmpings a Tot això eren camps: “Em sorprendré a l’extraradi de Barcelona, presentarem tot el que hi ha a la periferia. Coneixerem que tenim un territori molt plural i hem posat el focus on no acostumen a tenir-lo. Hi haurà humor i un esperit crític, és clar”.
I un altre nom nou, Erik Harley, que posarà vint famosos a fer de guies de Gaudí a Nous guerrers els diumenges a la nit. Per tal de commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte, 20 famosos catalans hauran de preparar una visita guiada pel seus edificis més represetatius: “Posem els famosos en una coctelera, els sacsegem, els traiem la Wifi i els deixem a la Pedrera perquè parlin amb experts per evitar que treguin la informació del Chat GPT. S’ha d’explicar l’arquitectura a la gent d’aquí i no només als guiris. Aquest és el Grand Prix del modernisme… m’hauria agradat fer proves amb aigua, però no m’han deixat”.
Així serà la resta de la programació setmanal de la cadena
A La 2Cat oferiran més de vuit hores diàries de continguts en directe, el primer ben aviat de la mà de Bon dia i bona sort de Vador Lladó que arriba a televisió per primera vegada. Aquesta temporada, el matinal de Ràdio 4 que comença a les sis del matí també es podrà seguir a través de La 2Cat en un altre exemple de sinèrgies. El Cafè d’idees de Gemma Nierga amplia l’horari fins a les 11h en la seva setena temporada amb una decoració renovada: “Continuem amb les mateixes ganes de connectar al gent, hem d’explicar l’actualitat i fer atractiva una realitat fosca que ens acompanya”, ens explica la presentadora. Pablo Tellón s’incorpora a la cadena, per la seva banda, i comença una nova etapa a L’altaveu al pati, que renova estructura i reforça la narrativa en directe: “Estic molt il·lusionat perquè aquí tenim una responsabilitat extra en estar en una cadena pública”.
I bones notícies per als fans d’un clàssic com és Jordi Hurtado, que repeteix una temporada més als migdies amb el seu Saber y ganar: “Celebrarem els nostres 7.000 programes amb un pastís i tot l’equip celebrant-ho el 29 d’octubre mentre també preparem l’especial pels 30 anys d’un programa diari, que és un somni”. Marc Redondo ha estat el gran fitxatge de L’Altaveu de Danae Boronat, per una altra banda, amb l’objectiu d’aprofundir en la informació metereològica: “És una incorporació espectacular perquè seguirem amb el nostre esperit d’explicar el que ens passa a totes i totes. Plorem, riem i ens emocionem perquè empatitzem. Potenciarem el directe i necessitàvem un científic com el Marc que ens expliqui com ens afecta tot el que passa metereològicament”.
Al vespre, Jacob Petrus torna amb Aquí la tierra i, a les 19:50 hores, més receptes de Chef Bosquet: “El Carles Alcaraz em diuen que ens segueix. Cuidar-se l’alimentació pot ser avorrit, però nosaltres ho fem divertit amb productes que trobem a prop de casa. Cuinem en temps real i posem a prova coses que veiem a les xarxes socials”. No podia faltar el concurs diari de català amb Peter Vives, Rescat, amb tres concursants que hauran de demostrar qui sap més de llengua catalana.
També hi haurà més documentals i unes retransmissions esportives que es reforcen després de la bona resposta del Mundial. I Oques Grasses posarà música al primer aniversari amb un concert en directe el 10 d’octubre amb una prèvia especial que conduirà Montse Soto amb moltes altres cares de la cadena, una data a remarcar. Una segona oportunitat per a una cadena que vol continuar creixent i retallant distància amb TV3.