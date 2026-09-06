Ràdio 4 engega una altra temporada aquest dilluns 7 de setembre i ho fa amb una graella renovada, més veus i nous formats. Els oients se sorprendran, especialment aquells que sintonitzin l’emissora pública a la franja de la tarda perquè la rentada de cara és total. El Món ha ficat el nas a la presentació que han organitzat a l’Hotel ME de Barcelona, una gran festa amb cares conegudes i un crit unànime: volen continuar evolucionant, fer una aposta per la proximitat i reforçar l’aposta per la informació, l’actualitat i el servei públic. El director de RNE, Roberto Santamaría, ja ha avisat que els han donat “llibertat creativa total” per fer canvis i aportar una inversió econòmica que confia que els faci “anar cap amunt” encara que no sigui fàcil. Amb una identitat sonora nova, van ser els primers en català i ara aplaudeixen haver-se convertit en una alternativa.
A finals d’any celebraran els 50 anys i ho faran amb un gran esdeveniment a la capital catalana el 13 de desembre que serà només un dels molts dies que trauran l’estudi al carrer per connectar amb la gent que els escolta. De fet, el 24 de setembre els oients tenen una cita al Parc de l’Estació del Nord amb un dels molts esdeveniments especials que han preparat. Però com sonarà aquesta temporada? Descobrim-ho.
La tarda de Ràdio 4, totalment renovada
Aquest és el gran titular de la pròxima temporada de Ràdio 4, la renovació més significativa en la franja de 13:00 a 19:00 hores que serà molt diferent a partir de dilluns vinent. Hi haurà noves propostes, com La tàctica que presentarà Mariola Dinarès a l’hora de dinar. Aquest serà una mena de consultori de vida quotidiana que servirà als oients per poder resoldre dubtes sobre salut, diners o alimentació. La conductora tindrà l’estudi diversos experts que intentaran ajudar tots aquells que requereixin informació veraç: “Volem fer la ràdio de sempre, que l’oient pugui trucar en directe per fer preguntes i lluitar contra el cunyadisme creixent“.
A les 14:30 hores arribarà el moment de l’esport amb El quart temps de José María Rubí. En aquesta mitja horeta, faran informació esportiva però de ràdio pública: “No ens quedem en el marcador, reneguem de la tertúlia i la polèmica“. I, a les 15 hores, donaran pas a Carles Mesa i el seu Irrepetibles per reivindicar el valor de la conversa pausada i l’escolta. Recorrerà la història personal i professional de persones úniques, que tenen molt a dir, i que no acostumen a tenir un espai públic. El dia de l’estrena, però, comença fort amb una estrella de la interpretació com Josep Maria Pou.
Xavi Martínez aterra amb molta energia i ganes de farcir La tarda de Ràdio 4, per la seva banda, un magazín d’actualitat que durarà tres hores i que transformarà les notícies del dia en històries, debats i preguntes amb molt entreteniment pel mig. “Passaran moltes coses amb col·laboradors molt top com Arantxa Coca, Txabi Franquesa, Marc Biarnés…“, ens avisa.
Vador Lladó, Gemma Nierga i Xavi Freixes continuen al matí de l’emissora
La franja del matí els funciona, i molt, així que per què canviar-la? Els tres noms propis d’aquesta part del dia tornaran a ser Vador Lladó amb Bon dia i bona sort, la Gemma Nierga des del seu Cafè d’idees i Xavi Freixes, que repeteix amb l’exitós El matí a Ràdio 4. Mantenen una línia continuista pel que fa a l’esperit, però a primera hora posaran més el focus en el temps i la xarxa viària per ajudar la gent a iniciar el dia “ben preparada“. En la setena temporada del programa de Nierga, intentaran “donar la volta i reinterpretar” la informació en un moment en què l’actualitat és “molt greu” i hi ha “molt de soroll“. Freixes, per la seva banda, manté les seves estrelles i incorpora col·laboradors nous amb informació i molt entreteniment: meteorologia, sexe, salut i català. “L’audiència ens acompanya i la cosa ha funcionat“, aplaudeix.
I, als vespres, canvia el ritme i la manera de fer anàlisi. La programació continuarà amb El Pla B de Toni Marín, que es distanciarà del soroll i oferirà veu a tothom: “Tindrem seccions mensuals, cosa que ens permet obrir un ventall de col·laboradors més gran“. Lara González passarà a formar part de la graella d’entre setmana amb el seu Sota sospita, que ara anirà de 22 a 23 hores. I atenció perquè el Metròpoli de Xavi Collado, que enceta la 12a temporada, avançarà l’horari i començarà a les 23 hores: “Donarem visibilitat a artistes novells com hem fet sempre, recordem que per aquí van passar Rosalía i Chanel abans de ser famoses“.
Més informació de Catalunya
Els Serveis Informatius de l’emissora han volgut reforçar la informació de proximitat en les edicions del migdia, del vespre i també durant el cap de setmana. A les 14 hores, podrà sentir-se l’Edició Migdia amb Elena Pérez al timó: “Tenim múscul per poder escoltar, informar i parlar amb rigorositat”. Hi haurà més territori, més informació de proximitat, butlletins i interrompran la programació en directe si així ho requereix l’actualitat informativa.
Com serà el cap de setmana a Ràdio 4?
L’emissora en català de RNE iniciarà una nova etapa també el cap de setmana, ja que Són 4 dies ampliarà la seva durada fins a les quatre hores amb Sílvia Tarragona al timó. El magazín de dissabtes i diumenges estarà atent a l’actualitat, però sense perdre de vista que el finde parlem d’una altra manera i busquem coses diferents: “Suavitzarem el to que ve crispat de la resta de la setmana“.
Tres de les noves propostes més atractives? Demà és dilluns… i què?, La comanda o el retorn de Vida verda. Natàlia Sánchez col·laborarà amb Raül Balam Ruscalleda en el programa culinari de la casa. Es tracta d’un nou espai de cuina que posarà en valor els productes i els agricultors de casa nostra, amb un primer programa que gravaran a la Boqueria de Barcelona. Les tardes de dissabte seran per a Marc Solanes i el seu Vida verda, un programa d’ecologia que divulgarà la cura del medi ambient i denunciarà la crisi climàtica amb expertes que no tenen massa veu als mitjans. I, finalment, el racó de Joan Barutel que està pensat com una manera d’acomiadar el cap de setmana amb optimisme, bon humor i bones sensacions.
Els dos pòdcasts estrella de la nova temporada
Com no podia ser d’una altra manera, Ràdio 4 també s’adapta als nous temps i amplia l’oferta de pòdcasts. Les dues propostes més interessants les presenten Sergi Mas a Les mares i els pares que ens van parir, que farà un homenatge als progenitors a través de converses amb els seus fills sense cap càmera davant. I Lourdes Gata amb Pròxima estació, que reivindicarà els pobles: “Ens mirem la gent dels pobles des de lluny, però tenen molt a dir. Anirem a diferents municipis i sempre en transport públic per demostrar com és viure allà realment“.
Amb tot, un bon grapat de novetats que confien que atreguin l’atenció d’un gruix d’oients cada vegada més elevat.