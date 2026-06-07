Ràdio 4 viu un moment àlgid pocs mesos abans del 50è aniversari de la que va ser la primera emissora pública a emetre íntegrament en català després del franquisme. La primera pública i la primera d’abast nacional, ja que només se li havia avançat Ràdio Olot, una emissora privada d’àmbit local i comarcal. L’aniversari és el 13 de desembre d’aquest 2026, i l’emissora s’hi encamina amb un ràpid creixement pel que fa als oients, segons les dades de l’audiència digital del maig. De fet, segons fonts de la mateixa Ràdio 4, el darrer mes ha estat el millor de tota la història digital de la cadena. Amb 78.955 usuaris únics, el creixement és d’un 11,2% respecte del mes d’abril (71.033) i l’increment interanual ha estat d’un espectacular 132,1%, ja que el maig del 2025 els visitants únics van ser només 34.019.
Les hores amb més audiència en directe, al matí
En aquest recompte s’inclouen tant els oients que han escoltat algun programa a la carta, un cop arxivat després del moment de l’emissió en temps real, com els que han seguit l’emissora en directe, que han estat 14.817, un 4,9% més que a l’abril. Les franges horàries en què hi ha més audiència en directe són al matí, entre les 8 hores i les 11 h. De les 9 h a les 10 h és quan es concentren més oients, però seguit molt de prop per la franja de les 8 h a les 9 h i la de les 10 h a les 11 h.
‘El matí de Ràdio 4’, el programa amb més oients
Pel que fa als programes més escoltats, El matí de Ràdio 4, conduït per Xavi Freixes, és l’espai més destacat en nombre d’oients per internet al mes de maig. De fet, s’endú el 51% dels usuaris únics, amb un total de 25.166. En segon lloc, ha quedat el programa despertador de Vador Lladó, Bon dia i bona sort, amb 5.023 visitants únics (10,2%), seguit dels serveis informatius (4.449, un 9%) i el magazín de la tarda Xavifòrnia, de Xavi Martínez (3.926, un 8%).
El lideratge d’El matí de Ràdio 4 en aquest rànquing digital ve marcat en gran part per l’èxit espectacular de l’entrevista al psicòleg Antoni Bolinches, que es va fer viral i va aconseguir 23.663 usuaris únics. El titular de l’entrevista era: “Quan portes 10 anys amb la parella, l’home és infidel quan pot i la dona quan vol”. El segon àudio del mes amb més oients també va ser d’El matí de Ràdio 4: la secció de Sergi Mas el dia que s’analitzava si baixarien a segona l’Espanyol i el Girona, que va atraure 2.659 oients. En tercer lloc, va quedar l’àudio Marcos Llorente i els seus consells irresponsables alerten els especialistes, del programa Bon dia i bona sort, amb 2.493 usuaris únics.