Radio 4 vive un momento álgido pocos meses antes del 50º aniversario de la que fue la primera emisora pública en emitir íntegramente en catalán después del franquismo. La primera pública y la primera de alcance nacional, ya que solo se le había adelantado Radio Olot, una emisora privada de ámbito local y comarcal. El aniversario es el 13 de diciembre de este 2026, y la emisora se encamina con un rápido crecimiento en cuanto a oyentes, según los datos de la audiencia digital de mayo. De hecho, según fuentes de la misma Radio 4, el último mes ha sido el mejor de toda la historia digital de la cadena. Con 78.955 usuarios únicos, el crecimiento es de un 11,2% respecto al mes de abril (71.033) y el incremento interanual ha sido de un espectacular 132,1%, ya que en mayo de 2025 los visitantes únicos fueron solo 34.019.

Las horas con más audiencia en directo, en la mañana

En este recuento se incluyen tanto los oyentes que han escuchado algún programa a la carta, una vez archivado después del momento de la emisión en tiempo real, como los que han seguido la emisora en directo, que han sido 14.817, un 4,9% más que en abril. Las franjas horarias en las que hay más audiencia en directo son por la mañana, entre las 8 horas y las 11 h. De las 9 h a las 10 h es cuando se concentran más oyentes, pero seguido muy de cerca por la franja de las 8 h a las 9 h y la de las 10 h a las 11 h.

‘El matí de Ràdio 4’, el programa con más oyentes

En cuanto a los programas más escuchados, El matí de Ràdio 4, conducido por Xavi Freixes, es el espacio más destacado en número de oyentes por internet en el mes de mayo. De hecho, se lleva el 51% de los usuarios únicos, con un total de 25.166. En segundo lugar, ha quedado el programa despertador de Vador Lladó, Bon dia i bona sort, con 5.023 visitantes únicos (10,2%), seguido de los servicios informativos (4.449, un 9%) y el magazín de la tarde Xavifòrnia, de Xavi Martínez (3.926, un 8%).

Xavi Freixes, en una imagen de archivo de una entrevista con El Món | Mireia Comas

El liderazgo de El matí de Ràdio 4 en este ranking digital viene marcado en gran parte por el éxito espectacular de la entrevista al psicólogo Antoni Bolinches, que se hizo viral y consiguió 23.663 usuarios únicos. El titular de la entrevista era: «Cuando llevas 10 años con la pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere». El segundo audio del mes con más oyentes también fue de El matí de Ràdio 4: la sección de Sergi Mas el día que se analizaba si bajarían a segunda el Espanyol y el Girona, que atrajo a 2.659 oyentes. En tercer lugar, quedó el audio Marcos Llorente y sus consejos irresponsables alertan a los especialistas, del programa Bon dia i bona sort, con 2.493 usuarios únicos.