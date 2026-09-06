Ràdio 4 inicia otra temporada este lunes 7 de septiembre y lo hace con una parrilla renovada, más voces y nuevos formatos. Los oyentes se sorprenderán, especialmente aquellos que sintonicen la emisora pública en la franja de la tarde porque el lavado de cara es total. El Món ha metido la nariz en la presentación que han organizado en el Hotel ME de Barcelona, una gran fiesta con caras conocidas y un grito unánime: quieren continuar evolucionando, apostar por la proximidad y reforzar la apuesta por la información, la actualidad y el servicio público. El director de RNE, Roberto Santamaría, ya ha avisado que les han dado «libertad creativa total» para hacer cambios y aportar una inversión económica que confía les haga «ir hacia arriba» aunque no sea fácil. Con una identidad sonora nueva, fueron los primeros en catalán y ahora aplauden haberse convertido en una alternativa.

A finales de año celebrarán los 50 años y lo harán con un gran evento en la capital catalana el 13 de diciembre que será solo uno de los muchos días que sacarán el estudio a la calle para conectar con la gente que los escucha. De hecho, el 24 de septiembre los oyentes tienen una cita en el Parque de la Estación del Norte con uno de los muchos eventos especiales que han preparado. Pero, ¿cómo sonará esta temporada? Descubrámoslo.

Foto de familia de todo el equipo de Ràdio 4 | RTVE

La tarde de Ràdio 4, totalmente renovada

Este es el gran titular de la próxima temporada de Ràdio 4, la renovación más significativa en la franja de 13:00 a 19:00 horas que será muy diferente a partir del próximo lunes. Habrá nuevas propuestas, como La tàctica que presentará Mariola Dinarès a la hora del almuerzo. Este será una especie de consultorio de vida cotidiana que servirá a los oyentes para poder resolver dudas sobre salud, dinero o alimentación. La conductora tendrá en el estudio varios expertos que intentarán ayudar a todos aquellos que requieran información veraz: «Queremos hacer la radio de siempre, que el oyente pueda llamar en directo para hacer preguntas y luchar contra el cuñadismo creciente«.

A las 14:30 horas llegará el momento del deporte con El quart temps de José María Rubí. En esta media horita, harán información deportiva pero de radio pública: «No nos quedamos en el marcador, renegamos de la tertulia y la polémica«. Y, a las 15 horas, darán paso a Carles Mesa y su Irrepetibles para reivindicar el valor de la conversación pausada y la escucha. Recorrerá la historia personal y profesional de personas únicas, que tienen mucho que decir, y que no suelen tener un espacio público. El día del estreno, sin embargo, comienza fuerte con una estrella de la interpretación como Josep Maria Pou.

Las tardes de la emisora se renuevan totalmente | RTVE

Actualidad, consultorio, deporte.. la nueva tarde de Ràdio 4 | RTVE

Xavi Martínez aterriza con mucha energía y ganas de llenar La tarde de Ràdio 4, por su parte, un magacín de actualidad que durará tres horas y que transformará las noticias del día en historias, debates y preguntas con mucho entretenimiento de por medio. «Pasarán muchas cosas con colaboradores muy top como Arantxa Coca, Txabi Franquesa, Marc Biarnés…«, nos avisa.

Vador Lladó, Gemma Nierga y Xavi Freixes continúan en la mañana de la emisora

La franja de la mañana les funciona, y mucho, así que ¿por qué cambiarla? Los tres nombres propios de esta parte del día volverán a ser Vador Lladó con Bon dia i bona sort, la Gemma Nierga desde su Cafè d’idees y Xavi Freixes, que repite con el exitoso El matí a Ràdio 4. Mantienen una línea continuista en cuanto al espíritu, pero a primera hora pondrán más el foco en el tiempo y la red vial para ayudar a la gente a iniciar el día «bien preparada«. En la séptima temporada del programa de Nierga, intentarán «dar la vuelta y reinterpretar» la información en un momento en el que la actualidad es «muy grave» y hay «mucho ruido«. Freixes, por su parte, mantiene sus estrellas e incorpora nuevos colaboradores con información y mucho entretenimiento: meteorología, sexo, salud y catalán. «La audiencia nos acompaña y la cosa ha funcionado«, aplaude.

Y, por las noches, cambia el ritmo y la manera de hacer análisis. La programación continuará con El Pla B de Toni Marín, que se distanciará del ruido y ofrecerá voz a todos: «Tendremos secciones mensuales, lo que nos permite abrir un abanico de colaboradores más grande«. Lara González pasará a formar parte de la parrilla entre semana con su Sota sospita, que ahora irá de 22 a 23 horas. Y atención porque el Metròpoli de Xavi Collado, que inicia la 12ª temporada, adelantará el horario y comenzará a las 23 horas: «Daremos visibilidad a artistas noveles como hemos hecho siempre, recordemos que por aquí pasaron Rosalía y Chanel antes de ser famosas«.

Las caras de las mañanas de Ràdio 4 se mantienen | RTVE

Más información de Cataluña

Los Servicios Informativos de la emisora han querido reforzar la información de proximidad en las ediciones del mediodía, de la tarde y también durante el fin de semana. A las 14 horas, podrá escucharse la Edición Mediodía con Elena Pérez al timón: «Tenemos músculo para poder escuchar, informar y hablar con rigurosidad». Habrá más territorio, más información de proximidad, boletines e interrumpirán la programación en directo si así lo requiere la actualidad informativa.

¿Cómo será el fin de semana en Ràdio 4?

La emisora en catalán de RNE iniciará una nueva etapa también el fin de semana, ya que Són 4 dies ampliará su duración hasta las cuatro horas con Sílvia Tarragona al timón. El magacín de sábados y domingos estará atento a la actualidad, pero sin perder de vista que el finde hablamos de otra manera y buscamos cosas diferentes: «Suavizaremos el tono que viene crispado del resto de la semana«.

Silvia Tarragona, cocina y medio ambiente para el fin de semana | RTVE

Tres de las nuevas propuestas más atractivas? Demà és dilluns… i què?, La comanda o el retorno de Vida verda. Natàlia Sánchez colaborará con Raül Balam Ruscalleda en el programa culinario de la casa. Se trata de un nuevo espacio de cocina que pondrá en valor los productos y los agricultores de nuestra tierra, con un primer programa que grabarán en la Boqueria de Barcelona. Las tardes de sábado serán para Marc Solanes y su Vida verda, un programa de ecología que divulgará el cuidado del medio ambiente y denunciará la crisis climática con expertas que no tienen mucha voz en los medios. Y, finalmente, el rincón de Joan Barutel que está pensado como una manera de despedir el fin de semana con optimismo, buen humor y buenas sensaciones.

Los dos pódcasts estrella de la nueva temporada

Como no podía ser de otra manera, Ràdio 4 también se adapta a los nuevos tiempos y amplía la oferta de pódcasts. Las dos propuestas más interesantes las presentan Sergi Mas en Les mares i els pares que ens van parir, que rendirá homenaje a los progenitores a través de conversaciones con sus hijos sin ninguna cámara delante. Y Lourdes Gata con Pròxima estació, que reivindicará los pueblos: «Nos miramos a la gente de los pueblos desde lejos, pero tienen mucho que decir. Iremos a diferentes municipios y siempre en transporte público para demostrar cómo es vivir allí realmente«.

Con todo, un buen montón de novedades que confían en que atraigan la atención de un grupo de oyentes cada vez más elevado.