Aquest cap de setmana, La 2 estrena un programa nou que tindrà Gemma Nierga al capdavant. L’anunci ha estat tota una sorpresa, tenint en compte que suposa l’ampliació de la presència de la catalana més enllà de Cafè d’idees. Sota el nom Se hace lo que se puede, amb aquest arriba a la televisió nacional amb un programa que demostra que RTVE canvia d’estratègia per a les tardes del cap de setmana. No hi haurà els documentals de sempre, sinó un format de producció pròpia en què s’exploraran els múltiples vessants de la criança en l’actualitat.
La idea és que, a cada episodi, famosos i experts comparteixin experiències, consells, curiositats i també estratègies pràctiques sobre com criar els nostres fills. L’emetran dissabte i diumenge a les 18:10 hores a La 2 i també a través de RTVE Play. I, aquí, Gemma Nierga dialogarà amb famosos que no parlaran sobre les professions que els han fet coneguts, sinó com a pares i mares.
Alguns dels noms més potents? Lorena Castell, Melanie Olivares, Alba Carrillo, Anabel Alonso, Edu Soto, Tania Llasera, Vanesa Lorenzo o Pol Espargaró. L’espai promet ser molt interessant i també curiós, tenint en compte que permetrà que coneguem historietes d’aquests famosos com a pares.
No tot seran testimonis de pares famosos, sinó que el programa també comptarà amb la col·laboració de veus expertes en la matèria com neuropsicòlegs, consultors de criança, psicòlegs, pedagogs o sexòlegs. Hi haurà la veu de persones anònimes i també es tractarà el tema des de la visió dels nens i nenes. Què pensen sobre els límits, les pors, el rol, els germans, les pantalles o el benestar emocional? Aquest seran alguns dels temes que s’han escollit per a aquesta primera temporada.
Com seran els dos primers capítols de Se hace lo que se puede
Dissabte 22 de novembre podrem sentir l’Elena Furiase, coneguda pel seu paper a El Internado, reconèixer que li costa posar límits als seus fills. Jorge Garbajosa, que l’acompanyarà a plató, explicarà que intenta allunyar-se dels límits que va imposar-se a si mateix en la criança de la seva filla. Entre els nens que sentirem, destaca la història de Saúl Rodríguez, de 12 anys, que s’ha hagut d’imposar una disciplina molt rígida per poder coronar-se com a campió de gimnàstica rítmica. Una professora jubilada compartirà algun dels casos amb què va trobar-se i també tres psicòlegs donaran la seva versió sobre què hi ha de bo i dolent en el tema dels límits.
I diumenge? Serà l’endemà mateix quan puguem veure la segona entrega d’aquest programa, que tindrà el vincle entre pares i fills com a tema central. Com influeix, en la vida i caràcter dels petits, el tipus de relació que tenen amb els seus progenitors? En reflexionaran amb l’Anabel Alonso i l’Alberto San Juan abans de compartir el testimoni d’una mare i una filla que van haver de reforçar la seva relació després d’estar-se 14 anys sense parlar.