Gemma Nierga revela la romàntica història sobre com va conèixer el marit

Gemma Nierga ha estat la convidada central d’El Circ de Frank Blanco a 8TV aquest dimecres, una presentadora amb ganes d’engegar la nova temporada del seu programa. La periodista entrava a plató contenta a ritme de Mecano, un dels seus grups preferits. Ha reconegut que va anar a molts concerts seus quan era jove i que entrevistar-los ha estat dels projectes que més il·lusió li ha fet al llarg de la seva carrera: “La primera vegada que els vaig entrevistar em vaig emocionar tant… Els vaig trobar tan petits, no són gaire alts i vaig veure que eren de la meva alçada. Em va cridar l’atenció que eren petits”. I d’aquesta anècdota, a explicar-ne dues més que han fet molta gràcia als teleespectadors de la cadena privada que precisament ahir presentava totes les novetats de la graella.

Gemma Nierga parla dels inicis de la relació amb el marit

Gemma Nierga sempre ha estat molt discreta pel que fa a la seva vida privada. No acostuma a donar detalls en antena sobre la família, de la que se sap poca cosa més enllà que està casada i té dos fills. La presentadora ha volgut deixar l’hermetisme de banda en aquesta ocasió, però, i ha tret a la llum un detall sobre la relació amb el marit. Què ha explicat? La història sobre com es van conèixer: “El meu marit és de Còrdova i ens vam conèixer allà durant la Fira d’Abril. Vaig anar-hi amb la Rosa Aguilar, l’alcaldessa de la ciutat que era molt bona amiga meva des que treballàvem a La ventana. El meu marit el vaig conèixer allà, quan vam sortir a ballar sevillanes”.

“Jo li vaig dir que no sabia ballar, moment en què ell va dir la mítica frase de “Deixa’t portar”, que l’hem recordat sempre. A més a més, als nens els hi agrada molt que els expliquem aquesta història. Ells sempre volen que els hi recordem com va ser el moment en què em va dir allò de “deixa’t portar i mira’m als ulls”. El vaig mirar als ulls i vaig quedar enamorada fins al dia d’avui. Vam ballar moltes sevillanes”, ha explicat per sorpresa dels companys.

La presentadora va acomiadar José Luis Rodríguez Zapatero del seu programa

Gemma Nierga té una carrera professional molt llarga en la que ha fet de tot. L’hem vist a programes de televisió i de ràdio, un mitjà que sempre ha dit que li agrada especialment. Doncs bé, ha volgut aprofitar l’ocasió per treure a la llum una història que ha deixat els col·laboradors amb la boca oberta. I és que Gemma Nierga va acomiadar José Luis Rodríguez Zapatero del seu programa abans que fos president del govern espanyol.

Com va ser això? “El vaig acomiadar perquè era molt insípid. Ell era un diputat de Lleó per aquella època, quan encara no era conegut. El vam col·locar en una tertúlia i em vaig adonar que sempre que li donava pas ell era una mica lent… Jo sempre he estat molt nerviosa quan tinc el micròfon i em posen molt nerviosa les coses lentes, així que vaig traslladar a la direcció del programa que no volia que José Luis Rodríguez Zapatero continués col·laborant amb nosaltres. Algú de la SER em va preguntar si estava segura perquè aquell home seria el següent president del govern espanyol. No et diré qui m’ho va dir, però amb el teu olfacte ho pots endevinar”.

Una entrevista divertida que ha mostrat la cara més humana i simpàtica d’una de les presentadores més estimades del país. TVE ha renovat el seu programa a l’edició de Catalunya i la podrem tornar a veure com a mínim un any més al capdavant d’aquest espai d’actualitat en català.