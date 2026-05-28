La sorprenent revelació de Judit Martín: la veu de l’homenatge a Caballé al Liceu era la seva

L’actriu Judit Martín ha desvelat en el pòdcast La Ruina, que presenten Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, que la veu que es va sentir en l’homenatge a Montserrat Caballé al Gran Teatre del Liceu el 2019, un any després de la seva mort, era la seva i no la de la soprano. Concretament, la frase en qüestió a la qual Martín es refereix és una suposada entrevista a la cantant en la qual aquesta deia que si algun dia li feien un homenatge volia que l’organitzés el director de teatre Lluís Pasqual. Així, la veu que es va sentir al teatre de la Rambla i per TV3 va ser la de Martín, a qui Pasqual havia encarregat enregistrar unes frases de la soprano, imitant la veu de Caballé dels anys 80 després de cantar. Martín mai va cobrar aquella feina, ha explicat en el pòdcast. Les declaracions de Martín es poden sentir en el vídeo que hi ha sota aquest paràgraf.
El cas s’ha fet viral a les xarxes. En conversa amb Taltavull i Fuentes, Martín relata tota la història. Comença dient que en aquella època no era tan famosa i va contactar amb ella un home “molt prestigiós” del món del teatre. El nom de Martín li havia donat a Pasqual Carlos Latre, “el gran imitador”. Amb la seva gràcia natural, l’actriu explica que el director de teatre -a qui en un moment es refereix com “L. L. Pasqual- havia de fer un esdeveniment relacionat amb una “soprano amb nom de verge negra”. “Ja estava morta”, esmenta Martín sobre Caballé.
“Un lloc emblemàtic de la Rambla que es va cremar”
En molts moments, per evitar tenir problemes legals, cal suposar, Martín evita donar noms i són els presentadors del pòdcast qui els diuen. Per parlar del Liceu, diu que es tracta “d’un lloc emblemàtic de la Rambla que es va cremar”. Pasqual havia d’organitzar l’homenatge i li va encarregar a Martín que preparés unes frases en les quals havia d’imitar la veu de la cantant. “Hauria de ser la veu d’aquesta senyora, soprano, de l’any 1985”, va ser l’encàrrec.
El dia de la gravació, en els estudis que hi ha al Liceu hi havia una persona que havia estat la mànager de la Caballé. “Necessito que facis la veu just després de cantar. Després de cantar, la veu estar més engolada”, comenta Martín que li va dir aquella persona. “Vaig repetir les frases fins a l’avorriment. Va arribar un moment en el qual, a la que havia sigut la mà dreta d’ella, se li van perlar els ulls. ‘És ella’”, diu Martín rient en el pòdcast. Havia clavat la imitació de la soprano.
No ha cobrat mai la feina
Martín també explica que no es va parlar de diners. Li van dir que contactarien amb ella de producció. “No es van posar en contacte. No vaig tenir el valor de posar-me en contacte amb aquell home -en referència a Pasqual-“. Sí que va acabar enviant un mail a la productora, però mai li van respondre. No ha arribat a cobrar mai.
L’actriu, coneguda per les seves imitacions al Polònia, acaba el relat amb el dia de l’homenatge a Caballé al Liceu, que ella va veure per TV3 perquè tampoc la van convidar. L’home -Pasqual- va començar a fer una intervenció per justificar perquè havia dirigit ell l’homenatge. Va fer referència a una entrevista que li havien fet a Caballé als anys vuitanta… “Per què faig jo aquest homenatge aquí? Perquè ella ho va demanar”, afirma Martín que va dir Pasqual al públic del Liceu. Després de dir això, Martín detalla que van posar un àudio en la qual suposadament s’escoltava la veu de Montserrat Caballé, però en realitat era la de Martín. “Era jo que deia: ‘Estic tan contenta que si un dia em fan un homenatge, vull que el facis tu'”. Martín tampoc va sortir en els títols de crèdit. “No van ser tan idiotes”, conclou.