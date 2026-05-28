La sorprendente revelación de Judit Martín: la voz del homenaje a Caballé en el Liceu era la suya

La actriz Judit Martín ha revelado en el pódcast La Ruina, presentado por Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, que la voz que se escuchó en el homenaje a Montserrat Caballé en el Gran Teatre del Liceu en 2019, un año después de su muerte, era la suya y no la de la soprano. Concretamente, la frase en cuestión a la que Martín se refiere es una supuesta entrevista a la cantante en la que ésta decía que si algún día le hacían un homenaje quería que lo organizara el director de teatro Lluís Pasqual. Así, la voz que se escuchó en el teatro de la Rambla y por TV3 fue la de Martín, a quien Pasqual había encargado grabar unas frases de la soprano, imitando la voz de Caballé de los años 80 después de cantar. Martín nunca cobró ese trabajo, ha explicado en el pódcast. Las declaraciones de Martín se pueden escuchar en el vídeo que está bajo este párrafo.

El caso se ha hecho viral en las redes. En conversación con Taltavull y Fuentes, Martín relata toda la historia. Comienza diciendo que en aquella época no era tan famosa y la contactó un hombre «muy prestigioso» del mundo del teatro. El nombre de Martín se lo dio a Pasqual Carlos Latre, «el gran imitador». Con su gracia natural, la actriz cuenta que el director de teatro -a quien en un momento se refiere como «L. L. Pasqual»- tenía que hacer un evento relacionado con una «soprano con nombre de virgen negra». «Ya estaba muerta», menciona Martín sobre Caballé.

«Un lugar emblemático de la Rambla que se quemó»

En muchos momentos, para evitar tener problemas legales, cabe suponer, Martín evita dar nombres y son los presentadores del pódcast quienes los dicen. Para hablar del Liceu, dice que se trata «de un lugar emblemático de la Rambla que se quemó». Pasqual tenía que organizar el homenaje y le encargó a Martín que preparara unas frases en las que tenía que imitar la voz de la cantante. «Tendría que ser la voz de esta señora, soprano, del año 1985», fue el encargo.

El día de la grabación, en los estudios que hay en el Liceu había una persona que había sido la mánager de Caballé. “Necesito que hagas la voz justo después de cantar. Después de cantar, la voz está más engolada”, comenta Martín que le dijo aquella persona. «Repetí las frases hasta el aburrimiento. Llegó un momento en el cual, a la que había sido la mano derecha de ella, se le llenaron los ojos de lágrimas. ‘Es ella’”, dice Martín riendo en el pódcast. Había clavado la imitación de la soprano.

Nunca ha cobrado el trabajo

Martín también explica que no se habló de dinero. Le dijeron que contactarían con ella de producción. «No se pusieron en contacto. No tuve el valor de ponerme en contacto con ese hombre -en referencia a Pasqual-«. Sí que acabó enviando un correo a la productora, pero nunca le respondieron. Nunca ha llegado a cobrar.

La actriz, conocida por sus imitaciones en Polònia, termina el relato con el día del homenaje a Caballé en el Liceu, que ella vio por TV3 porque tampoco la invitaron. El hombre -Pasqual- comenzó a hacer una intervención para justificar por qué había dirigido él el homenaje. Hizo referencia a una entrevista que le habían hecho a Caballé en los años ochenta… «¿Por qué hago yo este homenaje aquí? Porque ella lo pidió», afirma Martín que dijo Pasqual al público del Liceu. Después de decir esto, Martín detalla que pusieron un audio en el cual supuestamente se escuchaba la voz de Montserrat Caballé, pero en realidad era la de Martín. «Era yo quien decía: ‘Estoy tan contenta que si un día me hacen un homenaje, quiero que lo hagas tú'». Martín tampoco apareció en los créditos. «No fueron tan idiotas», concluye.