El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha restat importància a l’ús del castellà per part del president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el consell nacional del PSC, celebrat el passat 13 de juny al Recinte Firal de Terrassa. Arran d’una pregunta parlamentària formulada pel grup de Junts per Catalunya, Vila manté en la resposta, a la qual ha tingut accés El Món, que la intervenció d’Illa a la qual fa referència la formació es va desenvolupar “majoritàriament en català” i remarca que no es va produir en el marc d’un acte institucional del Govern, sinó en un esdeveniment organitzat per una formació política.
Així mateix, el conseller s’ha encarregat de subratllar que l’acte polític en qüestió es va celebrar “bàsicament en la llengua pròpia del país”, per eliminar qualsevol ombra de dubte sobre el compromís lingüístic de l’executiu català en aquest tipus d’aparicions públiques. Amb tot, Vila al·lega que “no es va produir en un acte institucional de la Generalitat de Catalunya sinó en un acte organitzat per una formació política”. Fonts de Junts consideren que la resposta del titular de Política Lingüística és “d’un cinisme extraordinari” perquè justifica l’ús del castellà per part del president en un acte públic. Les mateixes fonts lamenten que Vila argumenti que el president de la Generalitat només ha de donar exemple en la defensa del català quan exerceix de president, però no quan exerceix de líder del PSC. “El compromís amb el català no pot dependre de si un acte és de Govern o de partit”, repliquen.
Para aquellos que dan el partido por ganado: os equivocáis. Lo vamos a jugar y lo vamos a ganar. https://t.co/CkNuqgzhH7— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 13, 2026
Vila subratlla el compromís d’Illa amb el Pacte Nacional per la Llengua
D’altra banda, Francesc Xavier Vila aprofita la resposta per defensar el compromís del president de la Generalitat amb el català. “El conjunt de les actuacions liderades pel president i el seu Govern en favor de la llengua, entre els quals la inversió més gran en política lingüística de la història de la Generalitat, mostren el seu clar compromís amb la normalització del català i el seu suport a l’assoliment dels objectius del Pacte Nacional per la Llengua”, destaca.
Per avalar aquesta posició, Vila posa en relleu la gestió pressupostària de l’àrea que encapçala. Malgrat això, des de Junts consideren que les inversions en política lingüística o el Pacte Nacional per la Llengua no serveixen de res si “a l’hora de la veritat el president Illa no dona exemple, fent servir el castellà massa sovint en les seves intervencions a Catalunya”.
El titular de Política Lingüística evita el xoc amb Illa
Aquest, però, no és el primer cop que el conseller de Política Lingüística evita el xoc amb Illa per l’ús del castellà. Vila manté una línia constant de tancar files amb el president de la Generalitat davant les crítiques del principal grup de l’oposició. Un patró que ja es va evidenciar quan Vila va justificar la intervenció en castellà d’Illa al fòrum World in Progress, organitzat pel grup Prisa, el 20 d’octubre del 2025, emmarcant-les en la projecció exterior. Així mateix, va optar per evitar la polèmica per l’ús de la denominació “Lérida” en lloc del topònim oficial, malgrat que el president era reincident en aquesta pràctica de castellanitzar el nom de Lleida.