El programa Col·lapse de TV3 ha abordat aquest dissabte en la taula d’actualitat les figures de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i del rei emèrit espanyol, Joan Carles I, i n’ha analitzat paral·lelismes en un moment que, segons justifica el programa, les dues figures tornen a estar d’actualitat. El primer –que just acaba de ser ingressat per una pneumònia, segons s’ha sabut aquest diumenge al matí– ha d’afrontar un judici que començarà el pròxim 24 de novembre. I el segon acaba de publicar una biografia coincidint amb el mig segle de la restitució de la monarquia espanyola. La promoció de l’espai del programa ha aixecat polèmica i crítiques, sobretot per un primer tuit de La Manchester, la productora del programa, que posava els dos protagonistes al mateix nivell. “Jordi Pujol i Joan Carles I, dues figures clau en la nostra història recent, esquitxades pels escàndols. Com intenten netejar el seu llegat?”, es preguntava el tuit que, posteriorment, van acabar esborrant.
Almenys heu rectificat que no teniu escrúpols ni vergonya oi? Aqui teniu el tuit esborrat per si de cas per veure com arribeu a ser, rates. pic.twitter.com/n3BBroRArv— Abel Llibre (@allibre) November 15, 2025
Pere Macias, exconseller de Pujol i alt càrrec d’Illa, indignat
La productora va penjar una nova piulada per promocionar el programa, on remarca que són dues figures clau i plantejava una altra pregunta, amb un enfocament molt diferent: “Un perseguit i l’altre afavorit per l’Estat?”. Però la rectificació no ha salvat TV3, ni la productora, ni el programa de les crítiques per posar al mateix nivell l’expresident i el rei emèrit. La més contundent l’ha fet el comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, que va ser conseller de Pujol durant 6 anys. En una piulada, ha carregat contra la “degradació” de TV3. “Aquesta nit tots els qui mirin Col·lapse seran còmplices de la misèria professional i humana de comparar el sàtrapa Juan Carlos amb el molt honorable president de Catalunya, Jordi Pujol”, ha assenyalat l’alt càrrec del govern de Salvador Illa.
Aquesta nit tots els qui mirin col·lapse seran còmplices de la misèria professional i humana de comparar el sàtrapa Juan Carlos amb el molt honorable president de Catalunya, Jordi Pujol. Farts de la degradació de Tv3!— pere macias i arau (@peremacias1) November 15, 2025
Però aquesta no ha estat l’única crítica. El sociòleg Salvador Cardús també ha criticat que TV3 posi “al mateix nivell de corrupció” Joan Carles I i Jordi Pujol. “Tenen sort que no cal estar-hi subscrit, perquè tindrien un disgust!”, ha afegit. També ho ha denunciat l’exdirector general d’Afers Religiosos, Carles Armengol. “M’ha semblat veure un anunci de TV3, o com es digui, que associava el cas Pujol amb els afers de l’emèrit. Vergonyós! Voler equiparar-ho ni que sigui com qui no vol la cosa és molt greu, però ja no sorprèn res”, ha exposat. “Pretenen que Juan Carlos I arrossegui Jordi Pujol amb la seva merda, com si fossin col·legues de corrupció. TV3 col·lapsarà de debò”, “els hauria de caure la cara de vergonya” o “una manipulació enorme i unes ganes evidents de vincular-los per alimentar la idea que tots dos són iguals” són altres dels missatges que s’han pogut llegir a les xarxes.
“L’any 2014 va ser fatídic per als dos”
El presentador de Col·lapse, Jordi González, ha iniciat la taula d’actualitat remarcant que Pujol i Joan Carles I són “dos homes ja grans, i que han fet coses malament, fins i tot ells ho reconeixen, estan d’actualitat”. La taula ha comptat amb la participació del periodista i exdirector de La Vanguardia Màrius Carol i el periodista i subdirector d’El Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, que treballa per a la mateixa productora que fa Col·lapse, ja que La Manchester és també l’empresa contractada per al matinal de la ràdio nacional de Catalunya. La periodista Ana Boadas ha posat en “context” la qüestió i ha destacat que Pujol té per davant un judici de 55 sessions. I, en relació amb Joan Carles I, ha dit: ”Tenen en comú que han format part de la nostra història recent i que l’any 2014 va ser fatídic per als dos i marca un abans i un després en la seva biografia. Posen una taca negra i els condemnen a l’ostracisme”. En aquest sentit, la periodista ha recordat la confessió de la deixa de l’avi Florenci, per part de Pujol, i l’abdicació de Joan Carles I després d’una “sèrie d’escàndols”.
Màrius Carol ha reflexionat sobre el fet que “són dues persones clau en la recuperació de la democràcia” a l’Estat espanyol i que després, segons ha apuntat, “van cometre un error que va fer que s’ensorrés tot”. “Volen que la història els tracti bé i és un dels problemes que tenen l’un i l’altre”, ha afegit. Roger, per la seva banda, ha manifestat que perdre la condició de molt honorable és el que “més mal li va fer” a Pujol. “En el moment que va confessar que havia comès irregularitats fiscals, i em quedo aquí, ja no pots ser molt honorable”, ha apuntat aleshores Jordi González. El programa també ha abordat l’imminent judici a Pujol, que durarà sis mesos, i els problemes de salut de l’expresident, que ha portat la seva família a presentar tres informes mèdics per demanar que pugui seguir el judici telemàticament. Així mateix, han assegurat que Pujol i Joan Carles I tenien molt bona relació, i Carol ha recordat que l’any 1998, en celebració del Mil·lenari de Catalunya, que va presidir l’aleshores rei d’Espanya. “La relació s’espatlla quan s’inaugura l’Estadi Olímpic i el rei es presenta tard perquè estava fent una mica de festa a Sardenya” i, paral·lelament, hi ha una xiulada impulsada per la JNC en la qual participen alguns fills de Pujol.