El enfrentamiento entre los profesionales de plantilla del 3Cat y Ricard Ustrell –director de El matí de Catalunya Ràdio a través de su productora, La Manchester– se agrava. Tras las acusaciones cruzadas el viernes entre el Consejo Profesional de la emisora radiofónica y el mismo Ustrell, este domingo por la tarde acaba de intervenir el Consejo Profesional de Informativos de la otra pata de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), TV3. Aunque la tensión se arrastra desde hace años por el desacuerdo de la plantilla con la designación del propietario de La Manchester –que también produce el programa Col·lapse en TV3–, el viernes estalló una guerra que puede acabar como el rosario de la aurora a raíz del caso Juliana Canet. El Consejo Profesional de Catalunya Ràdio denunció «censura» de las palabras de la líder del programa de la casa Que no surti d’aquí al recoger un premio Ondas en una gala el jueves por la noche. Canet, que nunca ha ocultado su concepción de país, hizo una reivindicación contundente de la lengua catalana y aseguró que Cataluña es «un país colonizado y ocupado desde hace siglos». Al día siguiente, el fragmento clave del discurso de Canet, a pesar de su brevedad, fue eliminado en la crónica que emitió El matí de Catalunya Ràdio, y el Consejo Profesional lo criticó públicamente.

Ustrell reaccionó a este reproche con un comunicado de cuatro páginas a través de la red X. En el texto, negaba que hubiera censura, defendía que la normativa y las instrucciones recibidas limitan las manifestaciones políticas que se pueden reproducir en campaña fuera de los llamados bloques electorales –el Consejo le había recordado que esta limitación es para los candidatos, y no para alguien que no se dedica a la política y que no hacía campaña por ningún partido–, mantenía que en el resto del programa se había hablado de la cuestión abiertamente y no se había limitado la opinión de nadie y señalaba al responsable del Consejo Profesional, Albert Manyà, del cual considera que redactó un comunicado “profundamente partidista, sesgado y construido sobre una interpretación interesada de los hechos«. Acusaba a Manyà de usar el organismo para cuestionar reiteradamente el criterio editorial del programa y de convertir las discrepancias internas en un “posicionamiento colectivo”.

Una respuesta dura que cuestiona el papel de Ustrell en la emisora

La respuesta llega ahora, en defensa de Manyà, desde TV3. «Desde el Consejo Profesional de Informativos y Deportes de TV3 queremos recordar al señor Ustrell que los Consejos Profesionales somos órganos elegidos democráticamente por los profesionales de los medios públicos de comunicación. Y mientras dura el mandato, somos los representantes de los trabajadores y velamos por el buen ejercicio del periodismo y por el cumplimiento del libro de estilo de la CCMA», advierten al director de El Matí de Catalunya Ràdio. Para el consejo de TV3, es «intolerable» que el responsable del programa «actúe atacando personalmente a un compañero que vela por el trabajo bien hecho».

Comunicat: "Demanem respecte pels Consells Professionals" https://t.co/oCiyrdttp7 — Consell Professional TV3 (@CProfTV3) November 29, 2026

Y acaban lanzando dos dardos a la línea de flotación de Ustrell, que van más allá del caso Canet: aseguran que consideran «anómalo» que el programa estrella de la radio nacional de Cataluña «no dependa de Informativos sino de Programas, lo que dificulta que se pueda intervenir para denunciar cuando sea necesario», y añaden, como colofón: «Nos preocupa mucho que ahora mismo, por motivos personales, el director de El Matí de Catalunya Ràdio esté demasiado condicionado a los intereses del poder».