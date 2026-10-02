Jorge Javier Vázquez havia desaparegut de les xarxes socials i s’ha acabat estant un bon temps allunyat d’aquest món. Ara, però, el presentador considera que és hora de tornar-hi i ho ha fet amb un missatge que no ha deixat indiferent a ningú. Són molts els qui critiquen la seva manera de ser, els aires de grandesa que es dona o la prepotència que demostra. Doncs bé, s’ha dirigit directament als crítics en un vídeo en el que no s’ha tallat ni un pèl: “Ha tornat per aquí el teu petit dictador de confiança. Jo no soc un qualsevol, torna el vostre nan dictador“, es diu de si mateix.
Des que comencés a guanyar fama a Aquí hay tomate o Sálvame que els fans ja saben que no té àvia. Ho ha tornat a demostrar, evidentment, en un text hilarant en el que enumera tots els motius del seu retorn a Instagram: “Torno perquè em necessiteu, perquè esteu orfes de sortides de to de diva decimonònica i de desvaris que us facin evadir d’una televisió apocalíptica. Torno perquè sé que quan dic Jo no soc qualsevol, soc Jorge Javier Vázquez hi ha gent que gaudeix amb aquestes flipades i una altra que les pateix perquè li falta món”.
“Torno perquè us va la marxa“, afegeix. I és que després d’un temps de descans, li han vingut ganes “de tornar a la guerra“: “Torno perquè ha arribat el moment, perquè hi va haver un temps en què em trobàveu a faltar més del compte i no em trobàveu a faltar gens”. I torna, sobretot, perquè un mai no sap quan pot ser l’últim dia i vol gaudir-ne “com si fos el primer”.
Jorge Javier Vázquez reacciona a les crítiques pel seu vídeo
Evidentment, han estat molts els crítics que han aprofitat aquest missatge per carregar contra ell. El de Badalona deu ser dels presentadors que ha rebut més hate des que és famós, així que està molt acostumat. De fet, ha volgut respondre alguns d’ells i ha compartit captures -sense tapar el nom dels usuaris que ho han escrit-. “Què cregut t’ho tens, les persones són més humils“, “Buf, no m’agrades gens. Quins aires de superioritat” i “Pots quedar-te a caseta dient borderias i ximpleries” són els tres exemples que ha triat. I què els diu? Sempre amb el seu particular sentit de l’humor i la ironia, etziba: “Totes correctes”.
N’hi ha altres, aquests sí més fans, que aplaudeixen que sigui un dictador: “Alabat siguis, estimat líder“, “L’únic dictador que accepto” o “Llarga vida al nan dictador“. I Jorge Javier també els respon: “Accepto el càrrec“. El comentari que més il·lusió li han fet, això sí, és un altre d’un usuari que li comenta que és “la dopamina” de la seva mare: “El més maco que m’han dit avui. Dona-li un petó a la teva mare de part meva”, escriu el de Telecinco.
Jorge Javier Vázquez sap com funciona el show business, després de tants anys, i continua sense deixar indiferent a ningú amb les seves sortides de to. A partir d’ara, que torna a Instagram, ja tenim una altra finestra on poder sentir totes les barbaritats que diu un dels presentadors més gamberro de la televisió espanyola.