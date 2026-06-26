Jorge Javier Vázquez ha viscut un moment molt incòmode en el programa d’aquest dijous, quan una de les convidades ha agredit un amic en directe. La cara d’estupefacció del presentador català ho ha dit tot, quan ha vist que la noia s’aixecava de la cadira per rebre’l i li donava una bufetada directament. Valentina i Lucas havien estat molt amics, però van estar quatre anys sense parlar-se. Ell, que deia sentir-se culpable pel que havia fet, va voler demanar-li perdó en públic en un programa de retrobades que no ha acabat bé en aquest cas.
La noia havia accedit a tornar-lo a veure, per la qual cosa ningú no s’esperava que reaccionés d’aquesta manera. Jorge Javier ha agafat el braç de Valentina i l’ha esbroncat per recriminar-li la seva violència: “Escolta, si us plau. Valentina no, molt malament. Molt malament. Tu has dit que podia passar i ell ha vingut a demanar-te perdó perquè viu molt torturat per aquest tema”.
El programa ha volgut castigar la violència i han fet fora de plató a la jove, que acceptava la decisió de bon grat. De fet, des de casa semblava que s’havia rigut mentre li donava la bufetada al seu amic i ha estat una escena estranya. Sigui com sigui, Jorge Javier l’ha expulsat: “El que et mereixes és abandonar el plató, no et mereixes estar aquí. Ho sento. No vull continuar. Molt malament, Valentina, molt malament“, ha esclatat com qui esbronca un nen petit o un cadell.
Flipando con lo que ha sucedido hoy en #EldiariodeJorge25J. Y bravo por la tolerancia cero de Jorge Javier con la chica, en el acto.— Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) June 25, 2026
El pobre chaval se ha quedado temblando. Ay, si llega a ser al revés… ¡Ay! pic.twitter.com/h5O22N0sP3
Jorge Javier Vázquez expulsa del plató la convidada després d’una agressió
Un cop amb la noia fora de plató, Jorge Javier ha volgut saber com estava el noi -a qui se li veia tota la cara vermella del cop-. S’ha posicionat al seu costat, és clar: “Pobre tu, que en realitat vas ser còmplice d’ella i vas complir tots els seus desitjos. Com estàs?”. I el noi, resignat, gairebé no sabia ni què dir després del que havia passat: “Doncs bé, què puc fer…“.
“Ho sento molt, però tu has fet tot el possible. Deixa de sentir aquest mal rotllo perquè la seva reacció ha estat terrible i nefasta. No et mereixes això sota cap concepte”, ha insistit el de Badalona.
La noia ja havia avisat que no sabia com reaccionaria quan el veiés, però havia deixat clar que li semblava bé conèixer la versió del seu antic amic. Quan el va veure entrar, va tenir l’impuls de donar-li una bufetada i demanar-li explicacions de la pitjor de les maneres: “De debò? Parla!”. Una escena lamentable que ha indignat els teleespectadors d’un programa que continua sense fer una gran audiència i que acabarà la seva emissió les pròximes setmanes.