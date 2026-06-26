Jorge Javier Vázquez ha vivido un momento muy incómodo en el programa de este jueves, cuando una de las invitadas ha agredido a un amigo en directo. La cara de estupefacción del presentador catalán lo ha dicho todo, cuando ha visto que la chica se levantaba de la silla para recibirlo y le daba una bofetada directamente. Valentina y Lucas habían sido muy amigos, pero estuvieron cuatro años sin hablarse. Él, que decía sentirse culpable por lo que había hecho, quiso pedirle perdón en público en un programa de reencuentros que no ha terminado bien en este caso.

La chica había accedido a volver a verlo, por lo que nadie esperaba que reaccionara de esta manera. Jorge Javier ha agarrado el brazo de Valentina y la ha reprendido para recriminarle su violencia: «Escucha, por favor. Valentina no, muy mal. Muy mal. Tú has dicho que podía pasar y él ha venido a pedirte perdón porque vive muy torturado por este tema».

El programa ha querido castigar la violencia y han echado del plató a la joven, que aceptaba la decisión de buen grado. De hecho, desde casa parecía que se había reído mientras le daba la bofetada a su amigo y ha sido una escena extraña. Sea como sea, Jorge Javier la ha expulsado: «Lo que te mereces es abandonar el plató, no te mereces estar aquí. Lo siento. No quiero continuar. Muy mal, Valentina, muy mal«, ha estallado como quien reprende a un niño pequeño o un cachorro.

Flipando con lo que ha sucedido hoy en #EldiariodeJorge25J. Y bravo por la tolerancia cero de Jorge Javier con la chica, en el acto.



El pobre chaval se ha quedado temblando. Ay, si llega a ser al revés… ¡Ay! pic.twitter.com/h5O22N0sP3 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) June 25, 2026

La chica ha dado una bofetada a su antiguo amigo | Telecinco

Jorge Javier Vázquez expulsa del plató a la invitada tras una agresión

Una vez con la chica fuera del plató, Jorge Javier ha querido saber cómo estaba el chico -a quien se le veía toda la cara roja del golpe-. Se ha posicionado a su lado, claro: «Pobre tú, que en realidad fuiste cómplice de ella y cumpliste todos sus deseos. ¿Cómo estás?». Y el chico, resignado, casi no sabía ni qué decir después de lo que había pasado: «Pues bien, ¿qué puedo hacer…«.

«Lo siento mucho, pero tú has hecho todo lo posible. Deja de sentir este mal rollo porque su reacción ha sido terrible y nefasta. No te mereces esto bajo ningún concepto», ha insistido el de Badalona.

El presentador ha tenido que agarrar del brazo a la invitada | Telecinco

Jorge Javier Vázquez echa del plató a la invitada | Telecinco

La chica ya había avisado que no sabía cómo reaccionaría cuando lo viera, pero había dejado claro que le parecía bien conocer la versión de su antiguo amigo. Cuando lo vio entrar, tuvo el impulso de darle una bofetada y pedirle explicaciones de la peor de las maneras: «¿De verdad? ¡Habla!». Una escena lamentable que ha indignado a los telespectadores de un programa que continúa sin hacer una gran audiencia y que terminará su emisión las próximas semanas.