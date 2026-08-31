Harry d’Anglaterra i Meghan Markle s’han traslladat al Regne Unit per sorpresa. Sis anys després de marxar amb la cua entre les cames i tota la família reial enfadada, tornen amb els seus fills en una segona -o tercera- vida per a ells. Els mitjans britànics donen per fet que s’han instal·lat en una propietat privada als afores de Londres i, pel que s’està comentant, no està previst que reprenguin les seves funcions oficials. No tornen per representar els Windsor una altra vegada, sinó com a membres de la reialesa sense cap paper oficial. El pare deu haver acceptat viure al mateix país, però lluny i sense agenda pròpia. No volia marxar? Doncs ara que no pretengui fer com si res.
S’ha parlat moltíssim, fins a l’avorriment, de la ruptura familiar que va causar aquell comunicat incendiari de Harry. Que en entrevistes posteriors arribessin a acusar la família de racisme entre crítiques ferotges no ajuda… Ara intenten calmar la situació, però sense massa èxit. Que els hagin permès tornar, però, ja és un primer pas. El retorn de Harry al Regne Unit no sembla haver anat acompanyat d’un canvi d’actitud envers la família reial, però. Segons persones del seu entorn citades per The Mail on Sunday, el duc de Sussex hauria tornat a la seva terra natal “amb les armes carregades” i continuaria “profundament enfadat” amb alguns membres de la monarquia britànica. Lluny d’haver adoptat una postura més conciliadora, mantindria les seves exigències i esperaria que fossin els responsables de Buckingham els qui fessin un pas endavant.
Esperaven trobar-se amb un Harry més disposat al penediment i a la reconciliació, però la realitat ha estat ben diferent. Els seus amics asseguren que “no té intenció” de demanar disculpes pels seus actes i que, de fet, continua mantenint una actitud similar a la que va mostrar en la seva controvertida entrevista amb Oprah Winfrey: “El príncep continuaria especialment molest amb alguns membres de la família reial i amb els assessors i treballadors de la institució que envolten el seu pare”. Precisament, aquests anomenats “homes dels vestits grisos” són, segons les persones properes a Harry, una de les seves principals fonts de frustració. Considera que alguns dels membres de l’entorn de la Corona haurien obstaculitzat els intents de reconciliació amb Carles III i haurien contribuït a mantenir la distància entre pare i fill.
Harry d’Anglaterra vol una disculpa pública cap a Meghan Markle
En aquest sentit, Harry no semblaria haver modificat la seva principal reivindicació: que la família reial assumeixi responsabilitats pel que ha passat i que Meghan Markle rebi una disculpa. Una postura que ja havia expressat públicament el 2023, quan va assegurar que el que realment desitjava era que “es rendissin comptes” i que hi hagués “una disculpa” per a la seva dona. Ara, segons els seus amics, aquesta demanda continuaria plenament vigent. No vol passar pàgina fàcilment, llavors.
I no podem obviar que la seva tornada també ha tornat a posar sobre la taula un dels principals conflictes que manté amb les autoritats britàniques, la seva seguretat. Harry i Meghan van perdre la protecció policial finançada amb fons públics quan van deixar de ser membres en actiu de la família reial i, des d’aleshores, la qüestió ha estat un dels punts de màxima tensió entre el duc i el govern britànic. Les autoritats mantenen que la protecció de la parella és una qüestió privada i que no hi ha plans per proporcionar-los seguretat armada finançada públicament.
Així, el retorn de Harry al Regne Unit es produeix enmig d’una situació encara marcada per les tensions familiars, les seves reivindicacions envers la Corona i el conflicte amb les autoritats per la seva seguretat. Tot i els intents de recuperar certa normalitat en la relació amb la família reial, les persones del seu entorn asseguren que el duc continua esperant que siguin els altres els que facin el primer pas.