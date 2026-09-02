Carles d’Anglaterra sabia que la corona el col·locaria al centre de la diana i, a hores d’ara, deu estar més que acostumat a les crítiques. Ara bé, la llarga llista d’escàndols i acusacions que llencen contra ell no fa més que créixer. Ara, quan tothom parla de l’inesperat retorn del seu fill Harry, s’acaba de filtrar a la premsa que el monarca anglès hauria col·locat a dit la seva cunyada en un càrrec amb un sou molt i molt elevat. El focus se situa en The King’s Foundation, la fundació del monarca, per la incorporació com a assessora remunerada d’Annabel Elliot, germana de Camil·la.
Elliot, que es dedica al disseny d’interiors, ja havia estat treballadora anteriorment per a la família reial. Durant anys va prestar els seus serveis al Ducat de Cornualla, que aleshores estava sota la titularitat del seu cunyat. La situació va canviar després de la mort d’Elisabet II i la posterior reorganització de la Casa Reial amb Carles al capdavant. Resulta molt llaminer tenir el cunyat com a monarca, és clar, i ella sembla que se n’ha aprofitat.
Quan Guillem d’Anglaterra, el fill gran de Carles, va assumir l’administració del ducat, va decidir posar fi a la relació professional amb la tieta postissa. Segons fonts properes, la decisió responia a un canvi en la gestió i no a una valoració negativa de la feina que havia fet fins aleshores. Ara, però, ha transcendit que Carles III ha tornat a comptar amb la seva cunyada, aquesta vegada dins de la seva pròpia fundació. Elliot hi exerceix com a assessora i rep un sou mensual, tot i que la qüestió que ha generat més controvèrsia no és tant la seva incorporació sinó la manera com es va comunicar.
Enuig a la fundació de Carles III pel secretisme en la contractació de la cunyada
El mitjà digital Vanitatis ha pogut contactar amb diversos membres del consell d’administració de The King’s Foundation, que estan enfadadíssims i asseguren que no van ser informats prèviament de la contractació ni de la remuneració d’Elliot. La notícia ha provocat sorpresa dins de la mateixa organització i ha posat el focus en la transparència de la fundació. La situació contrasta amb la seva etapa al Ducat, on la seva relació laboral sí que era pública. En canvi, ara, l’acord s’hauria mantingut internament sense que ni tan sols els membres del consell en tinguessin coneixement previ.
Preguntats per la polèmica, The King’s Foundation ha negat que hi hagués cap voluntat d’ocultar la contractació. L’organització defensa la decisió i posa en valor la trajectòria professional d’Annabel Elliot, a qui descriu com una consultora “amb una àmplia experiència” i “molt valorada”. La fundació considera que els seus coneixements en disseny d’interiors són “especialment útils” per als projectes que desenvolupa. La incorporació de la germana de Camil·la ha generat qüestionaments sobre la transparència del procés, però l’entitat evidentment ha optat per reivindicar el seu perfil professional i la seva experiència. Si el que volien era mantenir en secret aquest endollisme, no els ha funcionat i ara han de reaccionar.