Rosa López va guanyar la primera edició d’Operación Triunfo, el programa pioner que va demostrar que els concursos musicals podien fer una audiència boníssima a la televisió espanyola. Demà se celebrarà el 25è aniversari d’aquell debut, un format que va catapultar a la fama a l’artista i també tots els seus companys d’edició. Els més nostàlgics han demanat un retrobament entre aquells concursants i hi ha bones notícies, ja que s’ha confirmat que s’està preparant un programa especial que veurà la llum l’any vinent. De moment, no se sap quin dels participants han acceptat la invitació… però sí que sabem qui no hi serà. Curiosament, no comptaran amb la companyia de la seva guanyadora.
Ha estat ella mateixa qui ha tret a la llum que no té previst acudir a la tan esperada retrobada. Rosa López ha generat un gran enrenou amb la publicació d’un vídeo a Instagram que ha deixat tothom bocabadat. No estarà amb els seus companys i ha volgut explicar per què: “En aquests 25 anys sempre he estat agraïda al programa i sempre he estat disposada a tot. Sempre vaig quan em truquen, encara que no cobri i dediqui el meu temps a deixar de fer altres coses que em poden resoldre econòmicament per estar en un altre lloc”. Lamenta que està tot l’any treballant “sense cap mena de suport” a la seva música ni a ella com a artista o dona: “Estic tot l’any treballant sense cap mena de suport i, de sobte, tothom vol fer negoci ajuntant-nos als d’OT“.
Rosa López, contundent sobre el seu “no” al retrobament d’OT
Molta gent del públic té ganes de recordar la Rosa d’Espanya de fa 25 anys, però ella no té ganes de rememorar aquella època: “Jo vibro amb aquella Rosa perquè soc jo, i vosaltres també sou vosaltres encara que passin els anys. El que no em quadra i, el que no arribo a encaixar, és que no té cap sentit que als artistes d’OT ens truquin cada any com si això fos la invitació a una boda i haguem d’anar-hi sí o sí”. “Estem molt agraïts, però d’aquí a haver de passar per l’adreçador hi ha un bon tros“, ha etzibat amb la contundència que la caracteritza.
“Això és com l’amo amb un noi. Si durant el dia no et dona preliminars i no et dona res, com t’acabes enamorant? Doncs això gual. Si durant l’any no reps cap suport com a artista, per què has d’estar-hi?”, afegeix en una crítica cap als directius que estan preparant la retrobada. “La Rosa d’ara no s’ho pot permetre per ella, per vosaltres, pels seus companys i pel respecte cap a les emocions pures que tinc a dins Si alguna vegada veieu que no hi soc on creieu que he d’estar, analitzeu-ho”, ha etzibat.
“Que no ens paguin… En la nostra feina sempre hem estat números internament, però nosaltres hem de pensar que no val tot. La gent pensa que hi ha rancors i no hi ha cap rancor, al revés, jo ho visc així amb molt d’amor i estima per totes les parts. Ja tinc 45 anys i ara sí que soc conscient de moltes coses”, ha reconegut. I ha demanat permís als fans per denegar “moltes coses” d’aquest 25è aniversari: “Per què he d’estar així sempre? Per què ser guanyadora? El meu triomf més gran ha estat conèixer-me a mi mateixa i el premi més gran heu estat vosaltres, el públic, que feu possible que cada concert s’ompli”.