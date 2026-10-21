Rosa López ganó la primera edición de Operación Triunfo, el programa pionero que demostró que los concursos musicales podían lograr una excelente audiencia en la televisión española. Mañana se celebrará el 25º aniversario de aquel debut, un formato que catapultó a la fama a la artista y también a todos sus compañeros de edición. Los más nostálgicos han pedido un reencuentro entre aquellos concursantes y hay buenas noticias, ya que se ha confirmado que se está preparando un programa especial que verá la luz el próximo año. De momento, no se sabe cuáles de los participantes han aceptado la invitación… pero sí sabemos quién no estará. Curiosamente, no contarán con la compañía de su ganadora.
Ha sido ella misma quien ha sacado a la luz que no tiene previsto acudir al tan esperado reencuentro. Rosa López ha generado un gran revuelo con la publicación de un vídeo en Instagram que ha dejado a todos boquiabiertos. No estará con sus compañeros y ha querido explicar por qué: «En estos 25 años siempre he estado agradecida al programa y siempre he estado dispuesta a todo. Siempre voy cuando me llaman, aunque no cobre y dedique mi tiempo a dejar de hacer otras cosas que me pueden resolver económicamente para estar en otro lugar». Lamenta que está todo el año trabajando «sin ningún tipo de apoyo» a su música ni a ella como artista o mujer: «Estoy todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo y, de repente, todos quieren hacer negocio juntándonos a los de OT«.
Rosa López, contundente sobre su «no» al reencuentro de OT
Mucha gente del público tiene ganas de recordar a la Rosa de España de hace 25 años, pero ella no tiene ganas de rememorar aquella época: «Yo vibro con aquella Rosa porque soy yo, y vosotros también sois vosotros aunque pasen los años. Lo que no me cuadra y, lo que no llego a encajar, es que no tiene sentido que a los artistas de OT nos llamen cada año como si esto fuera la invitación a una boda y tuviéramos que ir sí o sí». «Estamos muy agradecidos, pero de ahí a tener que pasar por el aro hay un buen trecho«, ha afirmado con la contundencia que la caracteriza.
«Esto es como el amo con un chico. Si durante el día no te da preliminares y no te da nada, ¿cómo te acabas enamorando? Pues esto igual. Si durante el año no recibes ningún apoyo como artista, ¿por qué has de estar ahí?», añade en una crítica hacia los directivos que están preparando el reencuentro. «La Rosa de ahora no se lo puede permitir por ella, por vosotros, por sus compañeros y por el respeto hacia las emociones puras que tengo dentro. Si alguna vez veis que no estoy donde creéis que debería estar, analizadlo», ha afirmado.
«Que no nos paguen… En nuestro trabajo siempre hemos sido números internamente, pero nosotros tenemos que pensar que no vale todo. La gente piensa que hay rencores y no hay ningún rencor, al revés, yo lo vivo así con mucho amor y estima por todas las partes. Ya tengo 45 años y ahora sí que soy consciente de muchas cosas», ha reconocido. Y ha pedido permiso a los fans para denegar «muchas cosas» de este 25º aniversario: «¿Por qué tengo que estar así siempre? ¿Por qué ser ganadora? Mi triunfo más grande ha sido conocerme a mí misma y el premio más grande habéis sido vosotros, el público, que hacéis posible que cada concierto se llene».