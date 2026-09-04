Més problemes per a Joan Carles de Borbó, que podria haver de tornar als tribunals en breus. Era el 2015 quan una ciutadana belga anomenada Ingrid Sartiau va iniciar una batalla judicial per intentar demostrar que era filla del rei emèrit espanyol, qui hauria tingut un affair amb la seva mare el 1965. El jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d’ADN que havia presentat no era aclaridora. Ella, però, va intentar tirar endavant amb la petició i també la vam veure oferir un testimoni molt detallat en una entrevista bomba a Telecinco. Ara, 14 anys després, ha iniciat un altre procediment de paternitat: “Vull emprendre més accions legals, però aquesta vegada a Bèlgica“.
La justícia espanyola no va fer-li cas, però confia que els tribunals del seu país -més imparcials que els d’aquí, en teoria- miraran les proves que presenti amb uns altres ulls. Als seus 60 anys, Ingrid assegura a la revista Dag Allemaal que vol saber si és certa la història que sempre li ha explicat la mare. Ella netejava a la casa d’una família noble belga que hauria convidat Joan Carles de Borbó, l’escenari on s’haurien conegut abans d’unes relacions sexuals que haurien acabat en embaràs si fem cas al testimoni d’aquesta dona.
En el seu moment, Ingrid va comparar el seu ADN amb el d’Albert Solà -el català que també clamava ser fill il·legítim de Joan Carles de Borbó”. Un genetista molt reconegut va confirmar que hi havia un 91% de probabilitats de relació entre ells, però el jutge va considerar que no era una prova prou important per sol·licitar una prova d’ADN al monarca. Ara que s’ha convertit en àvia, Ingrid torna a insistir perquè s’ha adonat que el seu net s’assembla moltíssim físicament a Felip de Borbó i això li dona encara més arguments: “La semblança entre ells és realment sorprenent“.
“La gent pensa que hauria d’acceptar la situació, però intenteu fer això quan el teu pare ocupa constantment les portades dels mitjans…”, lamenta. Ella només vol que l’emèrit se sotmeti a una prova d’ADN que confirmi o desmenteixi si és el seu pare, un desig que caldrà veure si acaba materialitzant-se o si la justícia ho frena per evitar un altre maldecap al rei.
La Zarzuela vol frenar Joan Carles de Borbó i els seus desitjos de moure fitxa
Joan Carles de Borbó no s’ha pronunciat sobre aquest nou front que se li acaba d’obrir, però potser perquè prou té en aquests moments. Ara que ha mort un bon amic com és Harald de Noruega i, potser, es veu forçat a retrobar-se amb tota la família en el seu funeral; surt a la llum que la Zarzuela ha tornat a aturar-li els peus. L’emèrit s’hauria ofert per fer d’intermediari amb el rei del Marroc, Mohamed VI, en plena crisi amb Ceuta. L’entorn de Felip VI, però, hauria rebutjat “de manera contundent” aquesta possibilitat.
Segons fonts properes a Zarzuela citades per Monarquía Confidencial, La Casa Reial vol evitar canals diplomàtics paral·lels i deixar clar que Felip VI és l’únic interlocutor de la Corona en l’àmbit internacional i sempre coordinat amb el Govern. Així, també busca preservar la neutralitat i transparència de la institució, sense recórrer a les antigues relacions personals de l’emèrit.
Un altre moc per al rei emèrit, que continua sense poder fer res sense el permís del seu fill.