Àngels Barceló ha dejado el trabajo en la Cadena SER después de dos décadas, y este cambio de vida ha sorprendido mucho, al igual que el dardo político que lanzó en su despedida. Después de tres meses de silencio, ahora ha concedido una entrevista en bàsics de Betevé en la que ha confesado el motivo real detrás de esta decisión. Y es que no solo ha cambiado de medio de comunicación, sino que también se ha trasladado de ciudad y vuelve a vivir en Barcelona.

Se está rumorando que podría incorporarse a La Séptima, la nueva cadena de televisión que dirigirá Javier Ruiz, pero no ha querido confirmar ni desmentir nada. Àngels Barceló asegura que está «reencontrando la vida» y descubriendo qué hay fuera de la información: «Empecé con 20 años en TV3 y, desde entonces, he hecho un programa diario en directo. Poder decidir lo que hago y cuándo lo hago es un hallazgo… Nunca lo había practicado«.

Ahora que se ha detenido y ha descansado, se ha dado cuenta de que quizás estaba trabajando demasiado: «¿Cómo era capaz de llevar este ritmo? No solo por las horas, sino por la tensión, la responsabilidad, la presión… Por eso ahora soy tan feliz», ha reflexionado en antena. La cuestión es que ha quedado muy quemada, sobre todo por culpa de la gran «decepción» que siente hacia la política y los políticos: «La crispación y el enfrentamiento que hay actualmente te acaba afectando personalmente«.

Àngels Barceló confiesa qué ha echado de menos de Barcelona en estos años de Madrid

Era 1997 cuando Àngels Barceló se fue a vivir a Madrid, una ciudad en la que ha disfrutado pero que también ha sufrido: «Madrid no es la ciudad donde quiero envejecer porque es muy hostil, en esta última etapa hay mucha más presencia de la derecha y la ultraderecha en el Ayuntamiento y eso hace que vivir en Madrid sea complicado con un ambiente que no es agradable». «He vivido más tiempo en Madrid que en Barcelona, casi, pero yo tengo orgullo de barcelonesa, defiendo la ciudad y me gusta ver cómo respira y cómo cambia», añade. De hecho, se ha vuelto a empadronar en Cataluña: «He tomado este cambio como un regreso a casa«.

¿Qué es lo que más ha echado de menos de Barcelona en estos años en Madrid? Pues el mar, básicamente: «Cualquier ciudad con mar, que tiene la oportunidad de ver el horizonte vacío, es imposible encontrarlo en una ciudad como Madrid, que mires donde mires hay casas». «Cuando trabajaba en la calle Casp siempre decía de ir a comer a la Barceloneta y, aunque fueran dos horas, tenías la sensación de estar de vacaciones», explica la periodista.

Per què ha marxat de Madrid Àngels Barceló? | Betevé

Ahora bien, Àngels Barceló es consciente de que la Barcelona actual tiene problemas: «La veo demasiado para los demás y poco para nosotros. Todos los centros de las ciudades han perdido su sabor, cada vez hay menos comercios y está todo más gentrificado». Una conversación que sirve para descubrir, un poco más, qué hay detrás de este cambio de aires.