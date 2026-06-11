Àngels Barceló se ha despedido este jueves de los oyentes de la Cadena SER tras siete años dirigiendo y presentando el Hoy por Hoy, el programa de radio más escuchado de España. Pero más allá de los agradecimientos a su equipo y a la audiencia, una frase de su discurso final ha concentrado buena parte de la atención: «Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha«.

La metáfora, pronunciada en el momento de anunciar que cerraba definitivamente su etapa en el programa, ha sido interpretada por muchos como una referencia con carga política. Barceló, una de las voces más influyentes del periodismo radiofónico español y habitualmente identificada con posiciones progresistas, recurrió a la imagen de un libro abierto para explicar el relevo, pero la mención explícita a la «izquierda» y la «derecha» no ha pasado desapercibida en un contexto de fuerte polarización política y mediática.

Àngels Barceló durante la entrega del XX Premio Blanquerna / Europa Press

Defensa del periodismo y de los oyentes

Más allá de esta frase, la periodista ha centrado su discurso en la defensa del periodismo y en el vínculo construido con los oyentes durante los últimos años, reivindicando el compromiso de la SER con el rigor informativo y con la voluntad de explicar la realidad sin renunciar a la proximidad con la audiencia. También ha querido poner en valor el trabajo de los equipos que la han acompañado tanto en el Hoy por Hoy como en otras etapas de su trayectoria en la emisora.

El final de una etapa de más de dos décadas

La despedida ha tenido un tono marcadamente emocional. Rodeada de trabajadores de la redacción y de los colaboradores habituales, Barceló ha recordado que la radio es un proyecto colectivo y ha atribuido buena parte del éxito del programa a la cohesión de los equipos con los que ha trabajado. También ha dejado claro que, a pesar de abandonar la primera línea radiofónica, no piensa desvincularse del medio.

La periodista pone así punto final a una trayectoria de más de dos décadas en la SER, donde también dirigió espacios emblemáticos como Hora 25 y A vivir que son dos días. Su salida se anunció a finales de mayo, después de que decidiera no renovar el contrato con la emisora. A partir del 31 de agosto, su lugar al frente del Hoy por Hoy lo ocupará Aimar Bretos.