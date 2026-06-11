Àngels Barceló s’ha acomiadat aquest dijous dels oients de la Cadena SER després de set anys dirigint i presentant el Hoy por Hoy, el programa de ràdio més escoltat de l’Estat espanyol. Però més enllà dels agraïments al seu equip i a l’audiència, una frase del seu discurs final ha concentrat bona part de l’atenció: “Jo ja soc la pàgina de l’esquerra i ara toca completar la pàgina de la dreta“.
La metàfora, pronunciada en el moment d’anunciar que tancava definitivament la seva etapa al programa, ha estat interpretada per molts com una referència amb càrrega política. Barceló, una de les veus més influents del periodisme radiofònic espanyol i habitualment identificada amb posicions progressistes, va recórrer a la imatge d’un llibre obert per explicar el relleu, però la menció explícita a l'”esquerra” i la “dreta” no ha passat desapercebuda en un context de forta polarització política i mediàtica.
Defensa del periodisme i dels oients
Més enllà d’aquesta frase, la periodista ha centrat el seu discurs en la defensa del periodisme i en el vincle construït amb els oients durant els darrers anys, tot reivindicant el compromís de la SER amb el rigor informatiu i amb la voluntat d’explicar la realitat sense renunciar a la proximitat amb l’audiència. També ha volgut posar en valor la feina dels equips que l’han acompanyada tant al Hoy por Hoy com en altres etapes de la seva trajectòria a l’emissora.
El final d’una etapa de més de dues dècades
L’acomiadament ha tingut un to marcadament emocional. Envoltada de treballadors de la redacció i dels col·laboradors habituals, Barceló ha recordat que la ràdio és un projecte col·lectiu i ha atribuït bona part de l’èxit del programa a la cohesió dels equips amb qui ha treballat. També ha deixat clar que, malgrat abandonar la primera línia radiofònica, no pensa desvincular-se del mitjà.
La periodista posa així punt final a una trajectòria de més de dues dècades a la SER, on també va dirigir espais emblemàtics com Hora 25 i A vivir que son dos días. La seva sortida es va anunciar a finals de maig, després que decidís no renovar el contracte amb l’emissora. A partir del 31 d’agost, el seu lloc al capdavant del Hoy por Hoy l’ocuparà Aimar Bretos.