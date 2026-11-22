Isabel Gemio ha gaudit d’una trajectòria professional molt destacable, però no sempre ha estat a primera línia mediàtica i ara ha volgut parlar precisament dels anys que van tenir-la apartada. La presentadora ha tingut molts èxits com a una de les veus més reconegudes de la ràdio i la televisió, sí, però també ha hagut d’afrontar etapes especialment complicades. Ara, ha parlat obertament d’un dels períodes més difícils de la seva vida: quan va passar vuit anys sense feina. Aquesta aturada que la va agafar per sorpresa, diu, quan considerava que es trobava en un dels millors moments de la seva carrera, i encara avui ho recorda amb una barreja de tristesa i incomprensió.
La presentadora ha recuperat aquesta experiència als Premis Antena de Oro, celebrats el passat cap de setmana, quan ha rebut un reconeixement per la seva trajectòria radiofònica. Abans de la gala, en una conversa amb l’agència Europa Press, Isabel Gemio ha reflexionat sobre les dificultats que tenen les dones per continuar treballant a mesura que es fan grans i ha assenyalat directament l’edatisme que encara existeix en el sector audiovisual: “Jo vaig estar vuit anys sense treballar. Potser, si hagués estat jove, no m’hauria passat… no ho sé”.
Creu que va haver-hi algun interès darrere d’aquesta negativa a donar-li feina? Creu que no és tan important com per pensar que hi havia mans negres al darrere: “Això és per als polítics i la gent molt important”. L’edat és un factor que pot acabar condicionant les oportunitats professionals, per això, especialment en el cas de les dones: “Jo estava en el millor moment de la meva carrera i una aturada no s’entén… Una aturada de tants anys no s’entén, perquè jo no sé fer una altra cosa”, ha confessat.
Isabel Gemio denuncia l’edatisme en el sector de la comunicació
Isabel Gemio també ha aprofitat l’entrevista per pronunciar-se sobre la discriminació per raó d’edat, una qüestió que considera especialment evident quan es compara la presència d’homes i dones a la televisió: “Jo crec que és evident, no? Sempre poso l’exemple dels cabells blancs, que sembla una cosa petita, però no ho és. No veus dones amb canes presentant informatius ni programes. En canvi, sí que veus homes així”, ha assenyalat.
El premi que ha rebut als Antena de Oro ha estat especialment emotiu precisament per tot el que hi ha darrere. Després d’anys allunyada de la primera línia professional, la presentadora de gairebé 66 anys ha pogut recuperar una de les seves grans passions i ha reconegut que se sent molt afortunada per aquesta nova etapa. “He passat un desert laboral important i soc molt feliç fent l’única cosa que sé fer. És que no sé fer res més. I sobretot la ràdio, que és el que més m’apassiona”, ha afirmat.
També ha volgut tenir unes paraules d’agraïment per a les persones que han tornat a confiar en ella: “Els agraeixo molt que hagin fet possible que pugui estar treballant a la meva edat”. Unes declaracions que posen de manifest la crua realitat d’aquest sector de la comunicació.