Isabel Gemio se sincera sobre els problemes a la feina: “He pagat un preu”

Isabel Gemio torna a ocupar la primera línia mediàtica des que ha tornat a la ràdio amb El último tren, un programa nocturn de Radio Nacional. Aquí la sentim més relaxada i enviant missatges més profunds, un to diferent del de les seves últimes feines. En parla en una entrevista a Diez Minutos en la que ha sorprès molt, ja que ha explicat coses que havia callat fins ara. Per exemple? Que li ha “passat factura” tenir criteri i dir “no” a un cap: “Quan fas això, resultes incòmoda i pagues un preu”.
Sobre aquest tema, insisteix en com costava fer-te un nom abans quan eres dona: “Et veien com una noia jove que arriba i s’ho creu molt. Em veien llançada perquè feia preguntes atrevides, però soc més tímida i insegura del que puguin pensar. El que em va passar factura és ser lliure i preguntar el que jo volia. I dic que m’ha passat factura perquè, si no, no crec que ningú no estigui 7 anys sense treballar després dels resultats que jo he donat“. “La teva essència és tenir criteri, però has de trobar un equilibri. Com deia Hemingway, m’han vençut però no m’han destruït“, ha afegit.
En aquestes declaracions inesperades, la locutora reconeix que li encantaria que aquesta fos la seva última feina perquè sempre s’ha volgut retirar a la ràdio. Va haver-hi un moment en què tenia clar que la seva carrera s’havia acabat, però la vida li ha donat una altra oportunitat: “He estat a primera línia i he tingut molt d’èxit, no puc demanar més. He agafat tots els trens que he volgut, he estat lliure i crec que si t’acabes penedint d’alguna cosa és de tot el que no has fet”.
En aquest magazín nou, els protagonistes són els oients. Ella que ha treballat amb famosos, creu que està bé donar veu a gent anònima perquè és més autèntica: “Continuo creient en l’ésser humà com a espècia, encara que a vegades ens mereixem l’extinció”, ha arribat a etzibar. Treballar a la nit és complicat, sobretot perquè diu que abans era molt és nocturna: “Encara sort que he viscut les meves nits boges en el passat perquè ara estic esgotada”.
Isabel Gemio reconeix que el primer sou que va tenir era molt baix
Ella va començar a la ràdio, precisament, amb un horari de matinada. Què recorda d’aquell moment? Sorprenentment, treu a la llum que no va ser una època gaire bona: “El sou era molt petitó, així que menjava molts entrepans i vaig tenir gastritis… M’ho havia de fer tot jo i comprar els vinils jo mateixa per tenir música a posar en el programa“.
Isabel Gemio també ha parlat sobre els seus fills, per als qui treballa molt perquè vol estar a l’altura: “Per a les dones que treballem no és fàcil educar i estar als dos llocs alhora”. Ella va ser una de les primeres famoses a visualitzar les malalties rares, ja que volia ajudar el fill i també els altres nens en la mateixa situació. “Encara queda molt per aconseguir i a vegades em sento impotent perquè són malalties degeneratives i no sé si la ciència arribarà a temps per a un cas com el del meu fill i tants altres”.