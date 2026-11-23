No hay manera. María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, no será investigada en el marco de los casos que la involucran con las cloacas del Estado. La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que el PSOE interpuso en el marco del juicio de la operación Kitchen, la pieza separada de la macrocausa Tándem, que juzga la operación clandestina para sustraer los documentos comprometidos de la contabilidad B del PP, al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Todo esto, en la semana que finaliza la campaña electoral del 29-N.

El PSOE solicitó la imputación de Cospedal, su exmarido –el empresario Ignacio López del Hierro– y el representante legal del PP. Los magistrados se niegan porque la formación basaba su petición en la existencia de tres archivos de audio -conversaciones de Cospedal con el comisario José Manuel Villarejo- que fueron incorporados por un oficio policial y que, según los recurrentes, habrían estado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 durante dos años y 8 meses. Un plazo que está en riesgo de prescripción. Pero, más allá de esta advertencia, los magistrados consideran «inviable» utilizarlos para la imputación porque ya fueron analizados y se descartó abrir diligencias.

Villarejo en los juzgados de Andorra el pasado 4 de noviembre/Maricel Blanc/EP

Incorporar los audios

En esta línea, el tribunal entiende que la argumentación del recurso busca incorporar los audios a la pieza Kitchen. Un caso que ya ha sido juzgado y está pendiente de sentencia, de modo que sería imposible reabrir la investigación ni efectuar nuevas valoraciones judiciales. Asimismo, remarca que los audios fueron emitidos por diferentes medios de comunicación y, por tanto, no se puede afirmar que fueron ocultados al PSOE. Tampoco considera que ahora sea la vía para «reanalizar» audios publicados y añade que los últimos audios emitidos, en este caso en RAC1, que serían los más nuevos no tienen «suficiente consistencia y relevancia para reabrir el caso».