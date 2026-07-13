Jessica Goicoechea ha sorprès tothom amb la publicació d’un vídeo impactant que l’ha col·locat al centre de la diana. En ell, se la veu obrir el curiós paquet on li arriba la compra online que ha fet. I no es tracta d’un unboxing de roba o maquillatge, sinó que la compra consistia amb un munt de gas pebre i una pistola elèctrica. El motiu, enviar un missatge clar contra la inseguretat que sent quan passeja per la capital catalana: “Ara ja puc anar tranquil·la per Barcelona”, ha etzibat.
La model reconeix que és “trist”, però que s’ha vist forçada a fer aquesta adquisició perquè li fa por passejar per la seva ciutat: “Arrestada pot ser, però no morta o violada”. Un munt de gent ha carregat contra ella i l’ha acusat de ser racista, cosa que l’ha indignat: “Ningú no parla de races, sous vosaltres mateixos o als qui us encanta fer servir aquesta paraula. A aquest pas, dur gas pebre no serà suficient a la bossa. Temps al temps“.
I es defensa tot assegurant que ella el que fa és aprofitar les seves xarxes socials per donar visibilitat del que és “la realitat”: “La realitat és que cada vegada és un lloc més insegur. Només demano que hi hagi lleis estrictes contra els qui delinqueixen, sigui d’on siguin. Tan boig us sembla exigir més seguretat?“.
Per saber si podrien sancionar-la per dur això a la bossa, ens hem de fixar en l’aplicació que es fa a Barcelona sobre la normativa espanyola sobre armes. Només és legal portar un esprai de defensa homologat pel Ministeri de Sanitat i adquirit legalment (habitualment en una armeria). Si portes un esprai no homologat o d’origen desconegut, pots ser sancionat i se’t pot intervenir. A més, encara que l’esprai de pebre sigui legal, només es pot utilitzar en una situació de legítima defensa i de manera proporcional a l’agressió. Fer-lo servir fora d’aquestes circumstàncies pot comportar responsabilitats administratives o penals. En el cas de la pistola elèctrica, queda totalment prohibit el seu ús per als particulars i dur un element de defensa elèctrica com aquesta a la bossa.
Comunicat de Jessica Goicoechea per defensar-se després de les crítiques
Les crítiques cap a ella han continuat, així que Jessica Goicoechea ha emès un comunicat de defensa també en el seu perfil d’Instagram: “El fàcil i ràpid és titllar-me de racista quan el missatge que vull donar està clar. Això no va de races. El lladre és lladre, el violador és violador i l’assassí és assassí. I, en tots aquests casos, s’haurien de prendre mesures estrictes siguis espanyol o estranger. Si ets espanyol, a presó, i si ets estranger, doncs cap al teu país“.
“Si no saps comportar-te com una persona civilitzada, adeu. Però no vull anar amb por pel carrer com la majoria de dones que ho vivim diàriament”, ha insistit amb contundència.
Ha pogut ser polèmica, però Jessica Goicoechea ha volgut manifestar la seva preocupació per un problema d’inseguretat que diu ser compartida per un munt de dones.