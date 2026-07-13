Jessica Goicoechea ha sorprendido a todos con la publicación de un vídeo impactante que la ha colocado en el centro de la diana. En él, se la ve abrir el curioso paquete donde le llega la compra online que ha hecho. Y no se trata de un unboxing de ropa o maquillaje, sino que la compra consistía en un montón de gas pimienta y una pistola eléctrica. El motivo, enviar un mensaje claro contra la inseguridad que siente cuando pasea por la capital catalana: «Ahora ya puedo ir tranquila por Barcelona», ha dicho.

La modelo reconoce que es «triste», pero que se ha visto forzada a hacer esta adquisición porque le da miedo pasear por su ciudad: «Arrestada puede ser, pero no muerta o violada». Un montón de gente ha cargado contra ella y la ha acusado de ser racista, lo que la ha indignado: «Nadie habla de razas, sois vosotros mismos los que os encanta usar esa palabra. A este paso, llevar gas pimienta no será suficiente en el bolso. Tiempo al tiempo«.

Y se defiende asegurando que ella lo que hace es aprovechar sus redes sociales para dar visibilidad a lo que es «la realidad»: «La realidad es que cada vez es un lugar más inseguro. Solo pido que haya leyes estrictas contra los que delinquen, sea de donde sean. ¿Tan loco os parece exigir más seguridad?«.

Jessica Goicoechea muestra que ha comprado una táser y gas pimienta | TikTok

Para saber si podrían sancionarla por llevar esto en el bolso, debemos fijarnos en la aplicación que se hace en Barcelona sobre la normativa española sobre armas. Solo es legal llevar un aerosol de defensa homologado por el Ministerio de Sanidad y adquirido legalmente (habitualmente en una armería). Si llevas un aerosol no homologado o de origen desconocido, puedes ser sancionado y se te puede intervenir. Además, aunque el aerosol de pimienta sea legal, solo se puede utilizar en una situación de legítima defensa y de manera proporcional a la agresión. Usarlo fuera de estas circunstancias puede conllevar responsabilidades administrativas o penales. En el caso de la pistola eléctrica, queda totalmente prohibido su uso para los particulares y llevar un elemento de defensa eléctrica como este en el bolso.

Comunicado de Jessica Goicoechea para defenderse tras las críticas

Las críticas hacia ella han continuado, así que Jessica Goicoechea ha emitido un comunicado de defensa también en su perfil de Instagram: «Lo fácil y rápido es tacharme de racista cuando el mensaje que quiero dar está claro. Esto no va de razas. El ladrón es ladrón, el violador es violador y el asesino es asesino. Y, en todos estos casos, se deberían tomar medidas estrictas seas español o extranjero. Si eres español, a prisión, y si eres extranjero, pues de vuelta a tu país«.

«Si no sabes comportarte como una persona civilizada, adiós. Pero no quiero ir con miedo por la calle como la mayoría de mujeres que lo vivimos diariamente», ha insistido con contundencia.

Comunicado de Jessica Goicoechea para defenderse | Instagram

Ha podido ser polémica, pero Jessica Goicoechea ha querido manifestar su preocupación por un problema de inseguridad que dice ser compartido por un montón de mujeres.