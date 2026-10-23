El titular del Tribunal Central d’Instrucció número cinc de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no vol més excuses. Per això, ha dictat una nova providència en el marc del cas Leire -sumari que investiga les suposades clavegueres del PSOE per desestabilitzar causes contra la formació i Pedro Sánchez- en què torna a reclamar informació sobre els despatxos d’advocats amb qui treballa el partit. Pedraz només dona 15 dies al PSOE per respondre. Una petició que el PSOE va demorar al·legant que havia fet una consulta al Consell General de l’Advocacia Espanyola sobre la requisitòria judicial perquè entenia que vulnerava el deure i el dret del secret professional. A més, els socialistes van replicar que com a formació tenien molta “dispersió territorial” d’aquests contractes i que es trobaven en un període de màxima activitat, a les portes d’una campanya electoral.
Pedraz ordena que “sense més demora i sense supeditar el compliment a actuacions extraprocessals de la seva iniciativa exclusiva”, que la formació aporti la documentació sol·licitada el 6 i 21 d’octubre sobre els lletrats o despatxos professionals d’advocacia i consultoria que hagin estat contractats en qualsevol dels seus òrgans, tant centrals com territorials, entre el 2021 i el 2022. L’objectiu de l’instructor seria per aclarir les facturacions i les encomanes dels socialistes al voltant dels investigats com Leire Díaz o Santos Cerdán.
El magistrat també exigeix als socialistes que en el cas que entengui que hi hagi algun supòsit concret de secret professional, “l’identifiqui de manera precisa i individualitzada els documents afectats i les raons jurídiques que en justificarien l’exclusió”. És a dir, retalla la possibilitat que el PSOE faci el ronsa amb el lliurament de la documentació al·legant el secret professional obligat entre client i advocat.
No hi ha cap motiu legal
En la seva providència, de dues pàgines i a la que ha tingut accés El Món, el magistrat retreu que la presentació d’una consulta davant del Consell General de l’Advocacia Espanyola “no té cap efecte suspensiu respecte del requeriment acordat per aquest òrgan judicial”. “Cap disposició legal atribueix a aquesta iniciativa unilateral la virtualitat de paralitzar una diligència d’investigació judicial ni de diferir el compliment d’una resolució jurisdiccional ferma”, argumenta el jutge. “El que està obligat al requeriment no es pot sostreure al seu compliment mitjançant la promoció d’actuacions extraprocessals de naturalesa corporativa”, assenyala.
El jutge també critica la defensa del PSOE que sosté una “invocació genèrica i indiscriminada respecte de la totalitat de la documentació requerida” al dret al secret professional i més quan la mateixa interlocutòria amb què reclamava la resolució ja es van ponderar aquest dret. També desestima les al·legacions de la dispersió territorial de la documentació i la càrrega de feina del partit. En tot cas, cap de les raons al·legades pel PSOE, pel jutge “no poden prevaler davant el deure constitucional de col·laborar amb l’administració de justícia ni justificar l’incompliment d’una resolució judicial”. Un avís a navegants.