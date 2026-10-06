El día después del anuncio del adelanto electoral en el Congreso por parte de Pedro Sánchez, el «partido de la toga» ya ha entrado en la campaña que, de facto, comenzó el pasado viernes. Dos decisiones por parte de la Audiencia Nacional acreditan que el PSOE, la Moncloa y Sánchez no estarán solos en estos 54 días, todo ello por la cantidad de casos que acosan a la formación en diversas causas por diferentes delitos y con diferentes protagonistas. Como el famoso extraterrestre de la película Depredador que está al acecho y puede ir desmenuzando la candidatura socialista.

Este martes, ya se ha registrado el primer ejemplo. El titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado pedir al PSOE la relación completa de los letrados y despachos profesionales de abogados y consultorías jurídicas que hayan trabajado para la formación entre los años 2021 y 2025. Todo en el marco de la investigación sobre las cloacas del PSOE del sumario Leire.

También ha citado como investigado al exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, que aparece en la instrucción como uno de los que busca pruebas contra el fiscal anticorrupción José Grinda. Las dos peticiones tienen el fundamento en la instrucción de la presunta organización que buscaba desestabilizar las causas judiciales que afectan a los socialistas, la Moncloa y Pedro Sánchez y su entorno. Entre los investigados se cuentan Santos Cerdán y su abogado, Jacobo Teijelo. Por otra parte, el juez da traslado al ministerio fiscal para que se pronuncie sobre la petición de las acusaciones populares de imputar al PSOE como persona jurídica en el caso.

Parte de la interlocutoria sobre la investigación del PSOE/QS

La gerente del PSOE, imputada

En la misma resolución, el magistrado Pedraz también ordena, tras la declaración como investigada de la gerente del PSOE, Ana María Fuente, pedir toda la información de los asesores jurídicos de los socialistas en tanto que no perjudiquen el secreto profesional de los abogados y con el derecho a no aportar información que los pudiera incriminar. También resalta la petición de la copia de la documentación o expediente abierto que permita comprobar los servicios que se han prestado o que se tenían que prestar, es decir, las notas de encargo o contrato, para conceder la autorización de la contratación.