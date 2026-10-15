Julio Iglesias va ser denunciat, fa ara nou mesos, per dues extreballadores que l’acusaven d’haver atemptat contra la seva llibertat sexual mentre treballaven en les seves mansions a la República Dominicana i les Bahames. La llista de delictes que volien imputar-li era molt llarga, ja que asseguraven haver viscut “un autèntic infern” amb “lesions, abusos sexuals, condicions abusives i tracte vexatori“. El van dibuixar com un autèntic monstre i van voler que pagués les conseqüències dels seus actes, però la justícia espanyola va considerar que no tenia competència per jutjar aquest cas.
La fiscal va concloure que els tribunals espanyols no hi tenien jurisdicció perquè els fets havien passat a l’estranger, les extreballadores no eren espanyoles i tampoc no havien viatjat a Espanya amb ell. No podia investigar-se el cas aquí perquè no hi havia “cap vincle personal o territorial” amb el país, deien. A més a més, que Julio Iglesias no viu a Espanya i aquest era un altre dels motius per impedir que la justícia espanyola hi pogués intervenir.
La defensa de les dues dones va recórrer contra aquesta decisió, és clar, i ara l’Audiència Nacional ha canviat de criteri. Sorprenentment, el fiscal que ha revisat el cas ha considerat que els tribunals espanyols sí que són competents per investigar els fets denunciats. Així ho assegura eldiario.es, que confirma que ja s’ha enviat l’informe al jutge que haurà de decidir si obre o no la investigació.
Què podria passar a Julio Iglesias si acaben investigant aquesta denúncia contra ell?
La pilota la té l’Audiència Nacional, doncs, que haurà de decidir si accepta la querella o si opta per fer que no prosperi. El cas ha entrat en una nova fase judicial i aquest canvi de parer haurà fet enfadar Julio Iglesias. Si accepten investigar la querella contra ell, el cantant podria enfrontar-se a un procediment penal per presumptes delictes molt greus, com ara agressions sexuals, tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral i delictes contra els drets de les treballadores. Si la causa prospera, podria ser citat a declarar i el jutge podria ordenar diligències per recollir proves i interrogar testimonis. En cas que la investigació trobés indicis suficients, el procediment podria arribar a judici.
Les conseqüències penals podrien ser importants, ja que el delicte de tràfic d’éssers humans preveu, amb caràcter general, penes de cinc a vuit anys de presó, mentre que el tipus bàsic d’agressió sexual pot comportar d’un a quatre anys, amb penes superiors en les modalitats agreujades. Les penes concretes dependrien dels fets que es poguessin demostrar i dels delictes que s’acabessin apreciant. Ell ha negat totes les acusacions i ha aportat converses de WhatsApp amb elles en què es mostren tendres amb ell, però es tracta d’unes acusacions molt greus que poden afectar encara més a la seva reputació.