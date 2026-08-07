El Lluís d’Eufòria ha viscut un abans i un després en la seva vida arran de la victòria al concurs musical de TV3. El concursant de Lleida està encadenant una actuació rere una altra, però també té temps de concedir entrevistes que serveixen per conèixer-lo una mica més. En l’última que ha protagonitzat, al pòcast de La ronda perversa, ha sorprès perquè ha acabat traient a la llum detalls de les seves relacions amoroses. I no és que hagi donat titulars romàntics, sinó que més aviat ha deixat descobert anècdotes sobre els pitjors records que té de la vida en parella.
Molta gent recorda el primer amor amb nostàlgia, però aquest no és el cas del Lluís. Ell era molt jove i recorda que aquella història d’amor va “trontollar molt”: “Vaig aprendre molt a base de toxicitat i bufetades“. El cantant diu que van sortir durant tres anys, quan quedaven cada divendres i anaven a passejar. El que no s’esperava, que a ella li comencessin a agradar alguns amics del seu grup: “Jo n’estava molt penjat, va ser una relació amb molts daltabaixos i va ser duríssim“.
Estava a la friendzone i, quan va aconseguir anar una mica més enllà, va poder viure “les millors dues setmanes de la meva vida“. Després el va deixar, diu, i un any després va voler tornar amb ell: “Llavors, vam passar els dos millors mesos de la meva vida… però em va tornar a deixar i va ser una experiència molt traumàtica”. El Lluís s’alegra d’haver pogut quedat amb ella una altra vegada quan van créixer i van ser “prou madurs” per poder parlar dels errors que havien comès: “El nostre amor era molt trontollant, la veritat“.
El pitjor polvo del Lluís d’Eufòria
En aquesta mateixa entrevista, el Lluís tampoc no ha volgut quedar-se per a ell una anècdota que ha fet molta gràcia a l’audiència. Estaven parlant de bones i males relacions quan, sense que ningú no s’ho esperés, ha tret a la llum quina ha estat la pitjor relació sexual de la seva vida. Era poc abans d’Eufòria, un moment en el que va voler fer un viatge al Brasil: “Jo estava solteríssim, en un hostal amb un jardí superbonic. Recordo que estàvem esmorzant allà i jo, que estava molt infladet amb l’autoestima molt alta i confiat, vaig apropar-me a una noia i li vaig dir que em semblava molt atractiva i que marxava l’endemà”.
No li va fer vergonya preguntar-li si volia anar a l’habitació i, afortunadament per a ell, ella va acceptar. El que no s’esperava? Que acabés sent “el pitjor polvo” de la seva vida: “Va ser la meva pitjor actuació, fatal“. Van començar a fer-se petons, però no va anar bé la cosa: “A mi no se’m va aixecar”, ha dit clarament. “Bé, no passa res. Al cap de 10 minuts, la cosa va agafar més confiança i vam dir de tornar-ho a intentar i llavors sí va començar la festa i van ser els millors 20 segons de la seva vida segur”, ha dit tot fent broma.
Unes declaracions que han agradat als fans, ja que mostren que no té pèls a la llengua i que té ganes de compartir experiències sobre la seva vida.