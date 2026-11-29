Yon González ha decidit engegar una nova etapa professional amb un projecte que va més enllà de la interpretació. Després de gairebé dues dècades davant de les càmeres, en les quals s’ha consolidat com un dels rostres més reconeguts de la ficció espanyola, l’actor ha fet un pas inesperat i ha posat en marxa la seva pròpia agència de management artístic.
Es tracta de Gonlu Management, una empresa que neix amb la voluntat de descobrir nous talents i acompanyar altres intèrprets en el desenvolupament de les seves carreres. La iniciativa s’ha materialitzat a través d’una altra societat, constituïda a Madrid i vinculada directament al nom de l’actor. Després d’un primer període en què la seva parella figurava com a administradora, ara ell n’ha assumit la direcció tal com ha sabut Vanitatis.
Ha estat el mateix intèrpret qui ha volgut compartir la notícia amb els seus seguidors a través de les xarxes socials. Una decisió que, segons explica, té molt a veure amb tot el que ha après durant aquests anys treballant en la indústria audiovisual: “Les meves dues dècades d’experiència davant de les càmeres m’han permès desenvolupar un coneixement profund de la professió, dels processos creatius i de les exigències que acompanyen la carrera d’un intèrpret“, ha assegurat.
Què farà ara Yon González?
Lluny d’anunciar una retirada dels escenaris i dels platós, Yon González té clar que aquesta nova faceta professional conviurà amb els seus projectes com a actor. De fet, afronta aquest canvi amb la intenció d’aprofitar la seva experiència per ajudar altres professionals del sector i donar visibilitat a nous talents: “Avui començo una nova etapa professional al capdavant de Gonlu Management, traslladant la meva experiència i visió del sector a la representació artística, amb l’objectiu de descobrir, impulsar i acompanyar el talent des de la proximitat, la confiança i el compromís professional”, ha anunciat.
També ha reconegut que es tracta d’una aventura molt personal que li fa especial il·lusió. Una manera diferent de continuar vinculat a una professió que coneix de primera mà i en la qual ha aconseguit construir una trajectòria destacada. El canvi arriba després d’una carrera marcada per alguns dels grans èxits de la ficció televisiva espanyola. Cal recordar que Yon González va començar a treballar com a actor el 2006 amb la sèrie SMS, sin miedo a soñar, però el salt a la popularitat va arribar amb El internado. Allà interpretava Iván Noiret, un paper que el va convertir en un dels actors joves més populars del moment.
Posteriorment va protagonitzar Gran Hotel al costat d’Amaia Salamanca, també va participar en Bajo sospecha i va formar part del repartiment de Las chicas del cable, una de les primeres grans apostes de Netflix per la ficció espanyola. Un currículum ambiciós que ha fet més atractiu en els darrers anys, a més a més, ja que ha ampliat horitzons professionals amb projectes internacionals. Un dels més destacats va ser Velvet, el nuevo imperio, l’adaptació nord-americana de la coneguda sèrie espanyola produïda per Telemundo. Treballar als Estats Units era un dels seus objectius professionals i ha aconseguit fer realitat aquesta aspiració, diu.
Ara, mentre continua sumant projectes davant de les càmeres, Yon González es prepara per explorar una nova faceta dins del món de l’espectacle. Un gir professional amb el qual vol posar la seva experiència al servei d’altres actors i ampliar el seu paper dins de la indústria audiovisual.