David Bustamante ha mirat enrere per recordar una de les etapes que li van canviar la vida per sempre. Vint-i-cinc anys després del fenomen televisiu que va representar la primera edició d’Operación Triunfo, el cantant càntabre ha recuperat algunes de les vivències més sorprenents d’aquella aventura. Ho ha fet al pòdcast Poco se habla, presentat per Xuso Jones i Ana Brito, on ha parlat sense embuts de l’impacte que va suposar passar de ser un jove de San Vicente de la Barquera que treballava a la construcció a convertir-se en un dels artistes més populars del país.
“Sortíem al carrer i hi havia vint mil persones seguint-te… i no era en un concert”, ha recordat. La bogeria que es va generar al voltant dels concursants va arribar fins al punt que les ciutats “s’aturaven” quan hi passaven: “I, mentrestant, jo demanant a la meva mare que em recarregués el mòbil perquè no tenia saldo”, recorda entre riures.
El cantant ha reconegut que tot plegat li semblava completament surrealista: “Vaig entrar sent el Titín de San Vicente de la Barquera, i al cap de dos mesos i mig, hi havia deu mil persones amb samarretes amb la meva cara a la meva terra”, ha explicat. “No tenia cap sentit, no hi havia manera d’entendre-ho… per això va caldre fer feina psicològica”, ha afegit David Bustamante amb la mà al cor. I és que fins i tot viatjaven en un avió privat vinculat al programa, una mostra de fins a quin punt havia canviat la seva vida en molt poc temps.
En què va gastar David Bustamante els primers diners que va guanyar a OT?
Un dels moments més emotius de la conversa ha arribat quan David Bustamante ha parlat de com va gestionar els primers ingressos importants que va aconseguir gràcies a la seva carrera musical. Acostumat a treballar com a paleta al seu poble, el canvi econòmic va ser especialment impactant: “Guanyava més diners en una nit que en un any”, ha recordat.
Tot i això, tenia molt clar què volia fer amb els diners. La seva prioritat no era comprar-se cap caprici ni gaudir personalment de la nova situació econòmica, sinó millorar la vida dels seus pares: “La meva veritable riquesa i el meu veritable èxit és veure la qualitat de vida que té la meva família”, ha assegurat.
De fet, quan va començar a guanyar diners amb la música, va prendre una decisió que els va canviar la vida: “Vaig dir-li al meu pare que s’havia acabat, que ja no treballaria més”. “Els vaig comprar un xalet impressionant amb piscina i unes quantes hectàrees als meus pares, que l’han pogut gaudir durant molts anys”, ha revelat.
La seva opinió sobre el controvertit contracte d’OT
Durant la conversa, David Bustamante també ha abordat una de les qüestions que més debat ha generat al voltant de la primera edició d’Operación Triunfo: les condicions contractuals que van haver d’acceptar els concursants. Amb motiu dels 25 anys del programa, el funcionament d’aquell contracte i els possibles beneficis que van obtenir els participants han tornat a situar-se al centre de la conversa pública.
El cantant ha recordat que, quan els van fitxar, hi havia persones del seu entorn que no entenien gaire bé què estaven signant: “Recordo gent que llegia el polèmic contracte i em preguntava què estaven fent, perquè no ens quedaríem amb menys diners dels que teníem”, ha destacat. Ell, però, tenia clar que aquella era una oportunitat que no podia deixar escapar, encara que en aquell moment no sabés exactament cap a on el portaria. Sobre si les condicions podrien haver estat més favorables per als participants, Bustamante no ho ha negat: “Que el contracte podria haver estat més just? Doncs segurament”.
Tot i això, ha volgut posar en context el paper que va tenir el programa en la seva trajectòria professional i personal: “A mi em va canviar la vida totalment. Ens van donar una oportunitat que ens va canviar la vida perquè jo mai no havia guanyat tants diners”, ha defensat. També ha recordat que aquella situació econòmica extraordinària va ser temporal i que no considera que els concursants quedessin lligats al programa per sempre. “Va ser una cosa momentània. A més, no hem estat esclaus seus tota la vida”, ha afegit.
En aquest sentit, Bustamante ha reivindicat la importància de reconèixer el paper que va tenir Operación Triunfo en el seu futur: “Hem de ser justos: ells em van empènyer i, sense allò, segurament encara seria a l’obra amb els meus cosins”, ha reconegut.