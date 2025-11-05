David Bustamante es troba en un moment molt bo. La setmana passada se celebrava el 24è aniversari de la primera edició d’Operación Triunfo, el talent musical que va fer saltar a la fama un jove de San Vicente de la Barquera. Dues dècades més tard, David Bustamante s’ha convertit en un dels grans noms de la música espanyola i també de les revistes del cor per la seva relació amb Paula Echevarría. Els últims anys, però, un dels trets que més comentaris han generat a les xarxes socials ha estat el seu canvi físic. Després de guanyar pes i rebre tota mena de crítiques, el cantant fa un temps que ha decidit canviar d’hàbits, tal com va revelar en una entrevista amb la revista Men’s Health. A través dels seus perfils a les xarxes socials comparteix la seva rutina i llueix els resultats de la seva rutina tan exigent. Com és la seva nova vida?
David Bustamante canvia d’hàbits i ensenya els resultats del seu canvi físic
David Bustamante està molt en forma i així ho mostra a través de les seves xarxes socials. En una entrevista amb la revista Men’s Health, parlava de les crítiques que havia rebut pels canvis físics que ha patit tots aquests anys, en què hi ha hagut temporades que pujava o baixava de pes de manera més sobtada. “Ningú sap les batalles o les lluites personals que passa cadascú. És molt gratuït i cruel criticar les persones. El missatge que vull donar és que en el meu cas em fan més fort, no hi ha cosa que més em diverteixi que enviar a la cova els haters. Però hi ha gent que pateix amb això i porta les cicatrius per sempre, així que intento ser un altaveu per a tots ells”.
També va parlar de la seva nova rutina en una entrevista a El Hormiguero, on va revelar que havia perdut 20 kg gràcies a noves rutines. “Surto a caminar en dejú cada matí i després em trobo amb el meu entrenador. Comencem fent força durant una hora de manera molt dinàmica. A la nit faig una hora de càrdio, ja sigui nedant, jugant a tenis, pàdel…“. Les xarxes socials també són un reflex d’aquest canvi de rutina i allà comparteix instantànies com l’anterior, en què se’l pot veure lluint abdominals en una fotografia feta davant el mirall. “Encara queda, però orgullós de la feina feta. Seguim!“, va escriure en una història temporal. “El que passa que vaig pujar 20 quilos i ara me’ls he hagut de treure. És dur perquè la meva feina és exposar-me i a vegades això genera molta inseguretat. Si els altres et van assenyalant es pot generar pànic escènic”, va revelar en una conversa amb la citada revista.
Bustamante, enamoradíssim de la seva xicota
Dins aquest moment personal tan positiu també hi té alguna cosa a veure la seva xicota. En una entrevista fa un any amb la revista Diez Minutos, David Bustamante compartia unes paraules molt tendres sobre la relació amb la ballarina Yana Olina. “Estem 24 hores junts. Ella treballa amb mi, viatja amb mi… Som un equip i a més a més jo noto que no ens cremem, i això és molt difícil d’aconseguir. Nosaltres vivim el present, no ens preocupa això de complir etapes. Ara estem enfocats a aprendre dels nostres passats i mirar al futur amb molta il·lusió, però sense rutes a seguir”, va declarar.
El cantant es troba en la seva millor versió i així ho demostra habitualment a les xarxes socials després de més de dues dècades de carrera professional omplint escenaris i formant part de la primera edició del talent musical més famós de la televisió espanyola.