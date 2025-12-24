Jorge Jurado era el nen de Los Serrano, el famós Curro. En aquesta llarga sèrie -i de gran èxit-, interpretava el paper del germà petit; el menor dels fills del Diego. Que ara acabi d’anunciar la seva paternitat ha deixat tothom parat, ja que en el col·lectiu general encara és un nen petit… però ha passat el temps i de quina manera, tenint en compte que ja ha complert els 32 anys. En un post a Instagram que ha recopilat un munt de m’agrades en poc temps, comparteix la primera foto dels seus fills. I és que l’actor ha estat pare per partida doble, dos bessons als qui ha anomenat Héctor i David.
Sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida privada, fins al punt que ni tan sols se sap qui és la seva parella i mare de les criatures. Sigui com sigui, aquest nou episodi en la seva vida sí que ha volgut fer-lo públic. De fet, ha mostrat les manetes dels petits i també com té decorat un dels bressols amb animalets i una manteta.
La carta que acompanya la instantània és ben maca: “Benvinguts a aquest meravellós món, a vegades boig i amb poc sentit però divertit i apassionant en totes les seves etapes. Gràcies per fer-nos tan feliços, gràcies per tot el que ens esteu donant i tot el que ens donareu en el futur”.
“Espero estar sempre a l’altura de les vostres expectatives, ja que vosaltres ho esteu de les meves. Us estimo moltíssim. Ser pare és una aventura que ara em toca viure al costat de la millor mare que podia imaginar per als meus petits”, ha prosseguit en aquest text tan sincer. “Si alguna vegada ha estat el fill d’Espanya, deixeu-me ser el pare d’aquests dos nens“, ha finalitzat en una picada d’ullet al paper de la seva vida.
Els seguidors de Jorge Jurado i Los Serrano, en xoc per la seva paternitat
Com dèiem, que hagi estat pare un actor que era ben petit quan va començar ha suposat un xoc per a molts. En aquesta publicació d’Instagram, tots els seguidors l’han felicitat i han deixat clar que els sembla molt fort que el temps passi tan ràpidament: “Déu meu, Currito ja és pare! Què vella soc!“, “Com? Moltes felicitats, com me n’alegro!” o “Pare? Com que pare? Si ets molt petit… o no! Com passa el temps” són alguns dels missatges que han escrit en aquest sentit.
D’altres, han lamentat que no hagi escollit el nom del seu personatge per a un els dos: “Que un dels dos nens no s’anomeni Curro és una patacada enorme, però enhorabona igualment”, han dit tot fet broma. En canvi, ha escollit dos noms tan clàssics com Héctor i David per als bebès que ara revolucionaran la seva vida.
Des de fa un temps, que el Jorge treballa com a streamer a les xarxes socials. Fer de Curro va ajudar-lo a ser conegut, però ara mateix guanya diners lluny de la televisió. Convertit en creador de contingut, són molts el que el segueixen com a jugador de certs videojocs. Ara tindrà menys temps per jugar, però tornarà ben aviat quan els bebès donin treva.