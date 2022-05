La vida de Fran Perea després de ‘Los Serrano’

Segur que si sentim el nom de Fran Perea tots pensem ràpidament en aquell noi jove que sortia a la sèrie de televisió ‘Los Serrano’. Però què és de la seva vida, ara que ja fa anys que va acabar la popular sèrie de Telecinco? Segons publica ‘Outdoor’, Fran va saber abandonar el seu paper de Marcos, en el moment idoni per a invertir en cultura i posar-se al capdavant de diverses empreses relacionades amb el món cultural.

Nous projectes després de ‘Los Serrano’

Tot i que vam poder veure la sèrie ‘Los Serrano’ fins l’any 2008, Fran va decidir abandonar el vaixell tan sols tres anys després de la seva estrena. L’actor deixava la reeixida sèrie perquè se li estava fent especialment difícil gestionar la fama. Va deixar la sèrie per a pujar als escenaris dels teatres de tota Espanya, on encara segueix actualment



Com a actor també l’hem pogut veure a la gran pantalla en pel·lícules com ‘Los mánagers’ i ‘Las 13 rosas’ entre altres èxits del cinema espanyol. Actualment i gràcies a la fama internacional que li va donar el seu paper de Marcos, del qual mai renega, és el protagonista de Kosta (The Paradise), una coproducció entre Espanya i Finlàndia.



La música i el teatre han estat el motor de la seva vida, i encara que acabés avorrint el seu propi tema ‘Uno más uno son siete’, mai ha deixat ni de compondre ni de cantar. És més, ha arribat a compartir escenari amb el qual fora el seu germà petit en la sèrie, Víctor Elías.

Fran Perea acaba de lanzar 'El Norte', un tema compuesto a cuatro manos junto a la escritora Elvira Sastre. Se trata de la canción que pone el broche a 'Canciones para salvarme', el último EP del músico malagueño que comenzó su andadura a final de 2020 y que subraya el papel de la música y la cultura para salvar nuestras vidas.

Durant el confinament va tenir temps més que suficient per a inspirar-se, pensar i crear per la seva última gira, en la qual està immers actualment, ‘Cançons per a salvar-m’, un treball musical en el qual el cantant ret homenatge a cantants de la talla de Sabina, Rozalén o Marwán entre d’altres.

La seva faceta com a empresari d’èxit

Però, a més, Fran Perea és tot un empresari d’èxit. L’any 2003, en ple començament de la sèrie va fundar una discogràfica, Sinfonía en Nobemol SL, avui dia una de les més consolidades del país. A punt de complir els 20 anys aquesta empresa és sòlida i, malgrat la crisi produïda en el món de la cultura i l’espectacle per la COVID, ha pogut mantenir-se.



La segona societat de Fran és Cruce SL, una empresa de producció, promoció i venda de tota classe de concerts i espectacles musicals i d’oci, festes i esdeveniments des de l’any 2012. Entre ells, i de manera més recent, estan les experiències d’Ymás, un projecte nou que pretén unir a les empreses amb la cultura. Aquesta última empresa la comparteix amb Antonio Resines, a qui un dia va haver de dir ‘Pare’ en més d’una ocasió.



La seva inquietud per ser el seu propi cap i no dependre de ningú més que d’ell mateix, en la mesura que sigui possible, va crear la companyia de teatre Feelgood, on pot crear els seus propis guions i és qui decideix al costat dels seus socis Ainhoa Santamaría i Javier Márquez. De la mà de la seva companyia de teatre ha pogut estrenar-se com a director.



A més Fran Perea és un dels sis socis dels Teatres Luchana, des de l’any 2015, i se sent molt orgullós de la gestió, que malgrat la duresa d’haver d’estar tancats, han sobreviscut dignament.