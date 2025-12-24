Jorge Jurado era el niño de Los Serrano, el famoso Curro. En esta larga serie -y de gran éxito-, interpretaba el papel del hermano pequeño; el menor de los hijos de Diego. Que ahora acabe de anunciar su paternidad ha dejado a todos sorprendidos, ya que en el colectivo general aún es un niño pequeño… pero ha pasado el tiempo y de qué manera, teniendo en cuenta que ya ha cumplido los 32 años. En un post en Instagram que ha recopilado un montón de me gusta en poco tiempo, comparte la primera foto de sus hijos. Y es que el actor ha sido padre por partida doble, dos gemelos a quienes ha llamado Héctor y David.

Siempre ha sido muy hermético respecto a su vida privada, hasta el punto que ni siquiera se sabe quién es su pareja y madre de los niños. Sea como sea, este nuevo episodio en su vida sí que ha querido hacerlo público. De hecho, ha mostrado las manitas de los pequeños y también cómo tiene decorada una de las cunas con animalitos y una mantita.

Los animalitos, protagonistas de la cuna | Instagram

La carta que acompaña la instantánea es muy bonita: «Bienvenidos a este maravilloso mundo, a veces loco y con poco sentido pero divertido y apasionante en todas sus etapas. Gracias por hacernos tan felices, gracias por todo lo que nos estáis dando y todo lo que nos daréis en el futuro».

«Espero estar siempre a la altura de vuestras expectativas, ya que vosotros lo estáis de las mías. Os quiero muchísimo. Ser padre es una aventura que ahora me toca vivir al lado de la mejor madre que podía imaginar para mis pequeños», prosiguió en este texto tan sincero. «Si alguna vez fui el hijo de España, dejadme ser el padre de estos dos niños«, finalizó con un guiño al papel de su vida.

Los seguidores de Jorge Jurado y Los Serrano, en shock por su paternidad

Como decíamos, que haya sido padre un actor que era muy pequeño cuando comenzó ha supuesto un shock para muchos. En esta publicación de Instagram, todos los seguidores lo han felicitado y han dejado claro que les parece muy fuerte que el tiempo pase tan rápidamente: «Dios mío, Currito ya es padre! ¡Qué vieja soy!«, «¿Cómo? ¡Muchas felicidades, cuánto me alegro!» o «¿Padre? ¿Cómo que padre? Si eres muy pequeño… ¡o no! Cómo pasa el tiempo» son algunos de los mensajes que han escrito en este sentido.

Otros, han lamentado que no haya escogido el nombre de su personaje para uno de los dos: «Que uno de los dos niños no se llame Curro es un golpe enorme, pero enhorabuena igualmente», han dicho bromeando. En cambio, ha escogido dos nombres tan clásicos como Héctor y David para los bebés que ahora revolucionarán su vida.

Así era Jorge cuando era actor de la serie | Telecinco

Jorge Jurado ahora es un reconocido streamer | Instagram

Desde hace un tiempo, Jorge trabaja como streamer en las redes sociales. Hacer de Curro le ayudó a ser conocido, pero ahora mismo gana dinero lejos de la televisión. Convertido en creador de contenido, son muchos los que le siguen como jugador de ciertos videojuegos. Ahora tendrá menos tiempo para jugar, pero volverá muy pronto cuando los bebés den tregua.