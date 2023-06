Una actriu de ‘Los Serrano’ revela el drama que va viure abans de la sèrie

Sara Brasal va fer-se famosa gràcies a Los Serrano, l’exitosa sèrie que va captivar milers de teleespectadors entre el 2003 i el 2008. L’actriu interpretava el paper de la Yoli, l’amiga de la Teté, una feina que no buscava inicialment. Ara, 20 anys després d’aquell moment, ha revelat els dubtes que va generar-li l’oferta i com va viure la selecció.

Ella era una noia tímida d’11 anys que sempre acompanyava la germana a un càsting rere a un altre. En un d’ells, va voler presentar-se com a candidata a interpretar la protagonista de Los Serrano. No va quedar-se amb aquesta feina, però li van dir que podria treballar amb ells si acceptava interpretar el paper de la seva amiga “grassoneta, amb ulleres i bràquets“.

L’actriu no sabia què fer, ja que li feia por que aquesta imatge empitjorés l’assetjament escolar que ja patia en aquella època: “En llegir la descripció del paper vaig pensar que no volia fer-lo. La meva mare em va dir que hauria de fer-ho perquè aquest personatge era important també i em podia ajudar. Jo no sabia que el personatge com a tal podia ajudar a la gent, perquè quan ho fas amb 11 anys no ets gens conscient de la repercussió que tindria allò. Jo em sentia igual que sempre, la mateixa nena tímida que anava a secundària, i, de sobte, la gent va deixar-me de veure’m així i van començar a veure’m d’una altra manera”, diu a Socialité.

Brasal assegura que ho va passar malament a l’escola, un assetjament del qual encara no és plenament conscient: “No em pegaven ni em ficaven el cap al vàter, però sí que em deixaven sense amigues. Em deien que m’havia de quedar sola i si estàvem jugant o fent un ball, em deien que jo no ho faria o que, si ho feia, seria perquè es riguessin de mi. I, en aquest context, vaig anar a parar a aquesta sèrie a fer de lletja, grassa i amb ulleres. No volia que allò es passés a la realitat“.

Ella tenia por de sentir-se encara pitjor en posar-se en la pell d’una noia així a la sèrie, però agraeix molt com van tractar-la des de la cadena i la productora: “A la sèrie feien referència al meu físic, però jo no m’ho prenia personalment. A la prova de vestuari em van provar totes les ulleres i jo em veia horrible, però elles em deien que totes em quedaven bé i que necessitaven unes que em quedessin malament. Per a una nena d’11 anys que t’ho facin veure com que interpretaràs a un personatge i que no ets tu, està bé i t’ajuda. Ho van fer de manera que jo no em sentís malament”.

Després de Los Serrano, el telèfon va deixar de sonar i les ofertes de feina no arribaven. Davant d’això, va optar per buscar-se la vida: “Em vaig fer molt coneguda de sobte, però poc després vaig veure que m’oblidaven i que ja no em coneixien. Jo tenia un representant que em trucava per anar a totes les estrenes i, de sobte, vaig deixar d’estar a primera línia. Vaig començar a estudiar teatre i vaig fer un màster de direcció. El professor de producció em va dir que podria ser becària a la pel·lícula Pieles d’Edu Casanova i, a partir d’aquí, vaig conèixer un món que m’agrada i em permet viure més tranquil·la internament i personalment sense estar tan exposada”.

Molts poden pensar que va fracassar la seva carrera com actriu, però ella no hi està d’acord: “Tenir feina mai no és un fracàs, el fracàs és continuar martiritzant-te en una cosa que no et surt. Ara mateix crec que estic avançant i és bo, vas tirant si treballes”.