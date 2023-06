Una actriz de ‘Los Serrano’ revela el drama que vivió antes de la serie

Sara Brasal se hizo famosa gracias a Los Serrano, la exitosa serie que cautivó a miles de telespectadores entre el 2003 y el 2008. La actriz interpretaba el papel de Yoli, la amiga de Teté, un trabajo que no buscaba inicialmente. Ahora, 20 años después de aquel momento, ha revelado las dudas que le generó la oferta y cómo vivió la selección.

Ella era una chica tímida de 11 años que siempre acompañaba a su hermana a un casting detrás a otro. En uno de ellos, quiso presentarse como candidata a interpretar la protagonista de Los Serrano. No se quedó con este trabajo, pero le dijeron que podría trabajar con ellos si aceptaba interpretar el papel de su amiga «regordeta, con ojeras y brackets«.

La actriz no sabía qué hacer, puesto que le daba miedo que esta imagen empeorara el acoso escolar que ya sufría en aquella época: «Al leer la descripción del papel pensé que no quería hacerlo. Mi madre me dijo que tendría que hacerlo porque este personaje era importante también y me podía ayudar. Yo no sabía que el personaje como tal podía ayudar a la gente, porque cuando lo haces con 11 años no eres nada consciente de la repercusión que tendría aquello. Yo me sentía igual que siempre, la misma niña tímida que iba a secundaria, y, de repente, la gente me dejó de verme así y empezaron a verme de otro modo», dice en Socialité .

Així era Yoli, la actriz de la izquierda de la fotografía | Telecinco

La actriz Sara Brasal recuerda el acoso escolar que vivió

Brasal asegura que lo pasó mal en la escuela, un acoso del que todavía no es plenamente consciente: «No me pegaban ni me metían la cabeza en el váter, pero sí que me dejaban sin amigas. Me decían que me tenía que quedar sola y si estábamos jugando o haciendo un baile, me decían que yo no lo haría o que, si lo hacía, sería porque se rieran de mí. Y, en este contexto, fui a parar a esta serie a hacer de fea, gorda y con gafas. No quería que aquello se pasara a la realidad«.

Ella tenía miedo de sentirse todavía peor al ponerse en la piel de una chica así en la serie, pero agradece mucho cómo la trataron desde la cadena y la productora: «En la serie hacían referencia a mi físico, pero yo no me lo tomaba personalmente. En la prueba de vestuario me probaron todas las gafas y yo me veía horrible, pero ellas me decían que todas me quedaban bien y que necesitaban unas que me quedaran mal. Para una niña de 11 años que te lo hagan ver como que interpretarás a un personaje y que no eres tú, está bien y te ayuda. Lo hicieron de forma que yo no me sintiera mal».

La intérprete de Los Serrano dejó de recibir ofertas de trabajo

Después de Los Serrano, el teléfono dejó de sonar y las ofertas de trabajo no llegaban. Ante esto, optó por buscarse la vida: «Me hice muy conocida de repente, pero poco después vi que me olvidaban y que ya no me conocían. Yo tenía un representante que me llamaba para ir a todos los estrenos y, de repente, dejé de estar en primera línea. Empecé a estudiar teatro e hice un máster de dirección. El profesor de producción me dijo que podría ser becaria a la película Pieles de Edu Casanova y, a partir de aquí, conocí un mundo que me gusta y me permite vivir más tranquila internamiente y personalmente sin estar tan expuesta».

Muchos pueden pensar que fracasó su carrera como actriz, pero ella no está de acuerdo: «Tener trabajo nunca es un fracaso, el fracaso es continuar martirizándote en una cosa que no te sale. Ahora mismo creo que estoy avanzando y es bueno, vas tirando si trabajas».