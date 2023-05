Natalia Jiménez, contundente contra los excompañeros de La quinta estación

Natalia Jiménez fue la vocalista de La quinta estación , uno de los grupos de música más exitosos en España a principios de los años 2000. La banda acabó fatal, hasta el punto que se disolvieron y ella optó por poner en marcha una carrera en solitario en México. Ha pasado mucho tiempo, pero confía que el público español continúe recordándola y que, por lo tanto, llena los conciertos que ha preparado en una gira que la llevará a diferentes ciudades del país. Para promocionarla, ha concedido una entrevista a Socialité que ha acabado siendo toda una declaración de intenciones.

«Si la gente me vio de concierto en aquella época y me viene a ver ahora, se darán cuenta de que no tiene nada a ver. Ahora tendrán delante a una cantante feliz. Me ha costado mucho poder ser feliz en la música…», reconoce. «Fue muy difícil y me ha costado entender mi negocio, porque cuando entré en este mundo yo no decidí muchas cosas de mi carrera y esto me ha jugado en contra. A mi grupo, desde el principio, les dije que no compartiría mis composiciones con nadie si no sentaban conmigo a escribirlas. Yo no estoy aquí para regalar porcentajes a nadie y esto no les gustó».

Esto lo dice porque hace solo unas semanas, ella misma denunció públicamente que dos de los integrantes de su antiguo grupo estarían usando sus canciones para promocionar la nueva banda que han creado: «Ahora lo hemos dejado en manos de los abogados, que ellos se encarguen de todo el lío. Nosotros estamos enfocados en la gira del año próximo».

Los últimos años han sido difíciles para ella por culpa de su antiguo mánager: «Estoy feliz de reconectar con los fans de España porque yo tenía un equipo de management muy malo que ha impedido que me vieran por aquí. No me veían físicamente aquí, pero no por falta de ganas. ¡Yo estaba viva todo este tiempo! Solo me tenían encerrada… Un mánager malo te hace o te destroza la carrera«.

Una entrevista que quiere usar para que los fans sepan que podrán verla en cinco ciudades españolas el próximo año, cuando recordará las canciones que la hicieron famosa y también los últimos proyectos en los que ha estado inmersa últimamente.