Natalia Jiménez, contundent contra els excompanys de La quinta estación

Natalia Jiménez va ser la vocalista de La quinta estación, un dels grups de música més exitosos a Espanya a principis dels anys 2000. La banda va acabar fatal, fins al punt que van dissoldre’s i ella va optar per engegar una carrera en solitari a Mèxic. Ha passat molt de temps, però confia que el públic espanyol continuï recordant-la i que, per tant, ompli els concerts que ha preparat en una gira que la portarà a diferents ciutats de l’estat. Per tal de promocionar-la, ha concedit una entrevista a Socialité que ha acabat sent tota una declaració d’intencions.

“Si la gent em va veure de concert en aquella època i em ve a veure ara, s’adonaran que no tinc res a veure. Ara tindran davant una cantant feliç. M’ha costat molt poder ser feliç en la música…”, reconeix. “Va ser molt difícil i m’ha costat entendre el meu negoci, perquè quan vaig entrar en el món de la música jo no vaig decidir gaires coses de la meva carrera i això m’ha jugat en contra. En el meu grup, des del principi, els hi vaig dir que no compartiria les meves composicions amb ningú si no seien amb mi a escriure-les. Jo no estic aquí per regalar percentatges a ningú i això no els va agradar”.

Natalia Jiménez carrega contra el seu mànager | Telecinco

Natalia Jiménez critica els mals consells del seu antic mànager

Això ho diu perquè fa només unes setmanes, ella mateixa va denunciar públicament que dos dels integrants del seu antic grup estarien fent servir les seves cançons per promocionar la nova banda que han creat: “Ara ho hem deixat en mans dels advocats, que ells s’encarreguin de tot l’embolic. Nosaltres estem enfocats en la gira de l’any vinent”.

Els últims anys han estat difícils per a ella per culpa del seu antic mànager: “Estic feliç de reconnectar amb els fans d’Espanya perquè jo tenia un equip de management molt dolent que ha impedit que em veiessin per aquí. No em veien físicament, però no per falta de ganes. Jo estava viva tot aquest temps! Només em tenien tancada… Un mànager dolent et fa o et destrossa la carrera“.

Una entrevista que vol fer servir perquè els fans sàpiguen que podran veure-la a cinc ciutats espanyoles l’any vinent, quan recordarà les cançons que la van fer famosa i també els últims projectes en els quals ha estat immersa últimament.