Toni Cruanyes se sincera: desgaste familiar y pocos referentes homosexuales

Toni Cruanyes ha sido uno de los invitados de El suplement de Catalunya Ràdio, un programa que este domingo se ha emitido en el Teatro Romea para poner punto final a la gira de sus 35 años. Roger Escapa se lo ha llevado en taxi y la entrevista ha empezado precisamente allí, un momento en el que el icónico presentador del Telenotícies Vespre de TV3 ha reconocido que su horario de trabajo le impide poder hacer muchos planes: «Llego a casa a las diez y media y mi hijo mayor, de casi nueve años, siempre hace la misma broma. Hace ver que está dormido, pero se le escapa la risa para poder tener una última conversación».

«Las mañanas los aprovecho al máximo porque la organización con el trabajo y la familia es un poco complicada, intento llevarlos yo en la escuela y comer con el mayor tres días por semana porque no quiero verlos crecer solo los fines de semana. Son dos horas y media de calidad, sobre todo para hablar de temas de fondo… y mucho de fútbol. No estoy cansado del TN Vespre , pero acuso cierto desgaste familiar. Yo estoy contento porque el programa va muy bien en el ámbito de la información y las audiencias, la gente tiene una impresión muy buena del informativo. Los medios de comunicación han cambiado, pero nosotros somos el de toda la vida y nos mantenemos allí con fuerza porque es un programa muy pensado. Me gustaría continuar en este trabajo unos años y después no lo sé, a mí lo que me gusta es explicar historias y entrevistar a gente», ha explicado.

Toni Cruanyes participa en El suplement | Instagram

Toni Cruanyes reconoce que le costó mucho aceptar su homosexualidad

Ahora hará 10 años que presenta el Telenotícies y hará 20, casi, que sale con su marido: «La mitad de la vida juntos«. La prensa rosa empieza a hablar de su vida privada, una fama a la que no se acostumbra: «Es un poco extraño porque he explicado en público, un poco, mi situación familiar porque creía que podría servir de ejemplo. Quería que en este escaparate hubiera gente de todo tipo, puesto que cuando yo era adolescente no había nadie que fuera homosexual que apareciera como una persona que hace su trabajo. A mí me costó mucho aceptarme a mí mismo como homosexual solo por el hecho de pensar qué es lo que tienes en la cabeza cuando dices gay o maricón , casi la única manera que se utilizaba para hablar de la gente con una orientación sexual que no fuera heterosexual».

«Encuentro que estoy en cierta trampa porque quería decir que esto es normal públicamente y que puedo cogerme una baja de paternidad cuando tengo un hijo o que puedo decir que tengo una pareja y esto no me quita ninguna credibilidad al trabajo que hago como periodista. Pero, a la vez, el mundo de la prensa rosa se hace eco de cualquier cosa pequeña que publiques. La gente está siendo muy amable, por eso, y mi vida privada se limita a una paella o a una jornada en bicicleta», reconoce.

El presentador se sincera | Instagram

Dice que le costó mucho aceptarse: «Creo que nos falta todavía un poco de perspectiva para que lo veamos tal como era. Yo no era de una generación en la que los homosexuales iban a prisión, pero sí de la época en la que la gente sufrió el SIDA. Mucha gente murió porque no se investigó sobre una enfermedad de transmisión sexual que sobre todo afectó las comunidades gais. En aquel momento yo era adolescente y no lo viví mucho, así que según el que diga explicado desde ahora parece una tontería porque yo nunca estuve en riesgo de ir a la prisión. Eso sí, todos los referentes que tenía eran malos. Los homosexuales eran gente del espectáculo de más bajo estofa, del mundo de la prostitución… Ante todo esto, lo primero que hacías era negarte a ti mismo porque ser homosexual quería decir que no podrías tener familia o una pareja estable».